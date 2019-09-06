斥資6千萬打造「台東之眼」 縣府澄清非造在體育館屋頂

2019-09-06 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



高雄有「岡山之眼」成了觀光景點，台東縣政府向中央爭取6000萬前瞻計畫辦理「台東之眼─明日創生園區改善計畫」，有議員質疑「雙眼」是台東縣體育場及體育館的「屋頂」；縣府建設處今天澄清絕無謠傳體育館屋頂要花6000萬元之事。

縣府為推動鯉魚山周邊環境改善，爭取6000萬元前瞻計畫辦理「台東之眼-明日創生園區改善計畫」，將鯉魚山、體育場、鐵花村、波浪屋、轉運站、設計中心及台東大學周邊環境整合；縣府建設處說，整個計畫為「園區環境改善計畫」，對體育場周圍的空間運用作調整，相關改善計畫重點包含體育館入口廣場、鐵花村的連結、兒童遊樂與體健設施整併、台東大學的開放空間、停車空間、照明系統、排水系統、植栽設計及鋪面系統，總計約5公頃，不包含體育館及體育場兩棟主體建物。