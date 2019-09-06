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斥資6千萬打造「台東之眼」 縣府澄清非造在體育館屋頂

2019-09-06 17:17聯合報 記者潘欣中╱即時報導

高雄有「岡山之眼」成了觀光景點，台東縣政府向中央爭取6000萬前瞻計畫辦理「台東之眼─明日創生園區改善計畫」，有議員質疑「雙眼」是台東縣體育場及體育館的「屋頂」；縣府建設處今天澄清絕無謠傳體育館屋頂要花6000萬元之事。

縣府為推動鯉魚山周邊環境改善，爭取6000萬元前瞻計畫辦理「台東之眼-明日創生園區改善計畫」，將鯉魚山、體育場、鐵花村、波浪屋、轉運站、設計中心及台東大學周邊環境整合；縣府建設處說，整個計畫為「園區環境改善計畫」，對體育場周圍的空間運用作調整，相關改善計畫重點包含體育館入口廣場、鐵花村的連結、兒童遊樂與體健設施整併、台東大學的開放空間、停車空間、照明系統、排水系統、植栽設計及鋪面系統，總計約5公頃，不包含體育館及體育場兩棟主體建物。

建設處說，園區未來是個無車、舒適的都市開放空間，運動跳舞、厭倦標準跑道景色的民眾，不用再擠在體育場，整個園區就是體育場；體育場後方近台東大學一側，整併兒童遊樂與體健設施，家長帶小孩不必擔心車輛，可以一起親子遊戲；台東大學的開放空間，營造社區生活情境，配合鐵花聚落的旅遊觀光，打造為「登山運動、親子遊戲、旅遊觀光、社區生活」的區域。

台東縣政府向中央爭取6000萬前瞻計畫辦理「台東之眼─明日創生園區改善計畫」，有...
台東縣政府向中央爭取6000萬前瞻計畫辦理「台東之眼─明日創生園區改善計畫」，有議員質疑「雙眼」是台東縣體育場及體育館的「屋頂」；縣府建設處今天澄清絕無謠傳體育館屋頂要花6000萬元之事。圖／台東縣政府提供
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