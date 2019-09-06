「台東限定幸福電影院」 為部落老人圓電影聲光之美夢

2019-09-06 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台東縣寶桑教育基金會繼發放清寒學生獎學金，為青年人辦路跑、深入各部落為長輩義剪頭髮，今年透過資源整合開創台東限定的「幸福電影院」，將安排縣內長輩到台東唯一的電影院「秀泰影城」免費看電影；第1階段本月起試辦3個月，以文化健康站長者為主，未來希望讓全縣的老人都能在舒適的沙發椅、冷氣房內，感受院線片的極至聲光之美。

寶桑教育基金會董事長饒慶宜說，全國目前只有台東做到，所以說是台東限定，且台東只有一家電影院「秀泰影城」，它在全台第一個成立的複合式影城，秀泰總經理是寶桑基金會董事，基金會提出免費請老人看電影的想法時，總經理馬上就答應，既然有了免費電影，要請誰來看，大家最先想到的就是部落長輩。

他說，台東縣老年人口比例偏高，照顧老人的社福機構如同「托老所」，社服員每天為長輩設計不同活動，但所安排的影片觀賞，但多是在狹小房間內看電視播出的老影片，心想，若能帶長輩到現代化的影城電影院，感受並體驗大螢幕院線片的聲光之美，不是更好。

他說，台東縣地形狹長，因交通不便，估計逾九成的部落長輩沒到過台東市看電影，基金會和縣府討論後，從縣內77個文化健康站，先挑選出績效最佳的30個，然而要到各部落，交通是一大問題，部分部落深入山區，要小車換大車、大車換小車，感謝娜魯灣通運公司細膩的配合安排。