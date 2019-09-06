百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市中山一路有一處百年老屋，因屋頂塌陷他修建屋頂，但因未提出修繕申請即動工，被區公所提報為違建，今天市府執行拆除作業，屋主不滿，議員楊石城也到場，認為屋頂和舊牆一併拆除不合理。市府表示，核定違建後屋主也沒提訴願，依法執行拆除。

中山一路有一戶磚牆老屋，因被市府核定違建，今天上午排拆，但呂姓屋主不滿指出，房子是老房子了，已經住好幾代，是跟某銀行租土地蓋屋，因很老了屋頂傾覆，他找人修繕，能夠遮風避雨當倉庫，沒想到，卻被市府認為是違建，欺負善良百姓，附近也有加蓋的大違建不拆，他只是修繕屋頂卻被拆除。

議員楊石城說，100多年的老舊房子屋頂壞了都要被認定為違章，現行法令必須針對目前鐵皮屋違章屋頂的管制有所修正，方便市民修理屋頂，屋頂重建是違章，但牆面是百年建物，卻要一並拆除，不合理，基隆市到處都是違建，應該全面檢討。