親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市中山一路有一處百年老屋，因屋頂塌陷他修建屋頂，但因未提出修繕申請即動工，被區公所提報為違建，今天市府執行拆除作業，屋主不滿，議員楊石城也到場，認為屋頂和舊牆一併拆除不合理。市府表示，核定違建後屋主也沒提訴願，依法執行拆除。

中山一路有一戶磚牆老屋，因被市府核定違建，今天上午排拆，但呂姓屋主不滿指出，房子是老房子了，已經住好幾代，是跟某銀行租土地蓋屋，因很老了屋頂傾覆，他找人修繕，能夠遮風避雨當倉庫，沒想到，卻被市府認為是違建，欺負善良百姓，附近也有加蓋的大違建不拆，他只是修繕屋頂卻被拆除。

議員楊石城說，100多年的老舊房子屋頂壞了都要被認定為違章，現行法令必須針對目前鐵皮屋違章屋頂的管制有所修正，方便市民修理屋頂，屋頂重建是違章，但牆面是百年建物，卻要一並拆除，不合理，基隆市到處都是違建，應該全面檢討。

基隆市政府都發處使用管理科長史文成表示，106年即由公所查報為違建，因修鐵皮屋頂並沒有提出修繕申請，牆壁是舊的經市府核定為違建，屋主也沒有提出訴願，排定今天執行拆除。違建物屬於一個整體，所以屋頂、牆壁一起拆。如果屋主有提出修繕申請並獲核准，才能動工。

基隆一處百年老屋因修建屋頂被當違建拆除，屋主聞訊十分氣憤，但市府表示，核定違建後...
基隆一處百年老屋因修建屋頂被當違建拆除，屋主聞訊十分氣憤，但市府表示，核定違建後屋主也沒提訴願，依法執行拆除。記者游明煌／攝影
分享

違建基隆老屋
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

斥資6千萬打造「台東之眼」 縣府澄清非造在體育館屋頂

2019-09-06 17:17

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

宜蘭媽祖海上遶境 海巡2艦2艇共巡噴水致意

2019-09-06 16:23

少了陸客搶攻韓客 台東赴韓參展鎖定慢遊自由客

2019-09-06 16:23

宜蘭綠色轉運今動土明年完成 將串連火車河運與自行車

2019-09-06 15:18

關心植物人 台船基隆廠連11年買創世文旦柚送員工

2019-09-06 14:49

媽祖首次海陸遶境 百船、千人齊護航

2019-09-06 14:13

超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21

期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06

U值媒／花蓮黑熊教育館，將「被」無限期閉館！

2019-09-06 11:38

200元扺用券基隆提3夜市 仁愛等市場盼納入別大小眼

2019-09-06 09:23

停水通知漏3千戶 延後復水又被轟 水公司致歉

2019-09-06 00:05

門諾醫院創辦人薄柔纜辭世 總統府頒褒揚令

2019-09-06 00:02

宜蘭人的小確幸 礁溪長榮泡湯、SPA不到5折爽爽玩

2019-09-05 23:27

「好神拖」轉換發電 學生好神

2019-09-05 23:07

暖暖運動公園改善 增共融式設施

2019-09-05 23:02

台東「接生王」憂：台東產婦 多產、肥胖、少產檢

2019-09-05 22:52

奇萊山登山口遇水鹿 太管處驚喜

2019-09-05 17:02

盼老屋重生 日式台鐵花蓮管理處長宿舍招商

2019-09-05 15:09

發寒就業包、工作服 人安基隆站要讓街友體面就業

2019-09-05 15:08

不塑鬼大集合 台日淨灘嘉年華海科館7日登場

2019-09-05 14:44

影／中秋節來礁溪 一起玩有129年的盪鞦韆

2019-09-05 14:27

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

感謝門諾醫院薄柔纜醫師奉獻 總統府今頒褒揚令

2019-09-05 13:35

基隆暖暖運動公園更新動工 增鳥巢式盪鞦韆等遊戲器材

2019-09-05 12:43
看更多

熱門文章

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

2019-09-05 18:19

宜蘭人的小確幸 礁溪長榮泡湯、SPA不到5折爽爽玩

2019-09-05 23:27

台中市警局新一波人事調整 96名警官異動

2019-09-05 21:43

200元扺用券基隆提3夜市 仁愛等市場盼納入別大小眼

2019-09-06 09:23

高市研議 小基地建蔽率增至60％

2019-09-05 23:13

王長發商號 百年老宅賣滷味豆花 有藝文味

2019-09-05 22:34

彰化鐵路醫院日治時期名流聚集 盼活化吸引劇組拍攝

2019-09-06 07:42

超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21

修剪百年「番蒜」 苗縣府聘請ISA國際認證攀樹師

2019-09-06 09:17

中市警這件限量棒球衣好夯！藝人、帥警正妹都來穿

2019-09-06 10:33

桃園地景藝術節迎接遊客 向建商借地設300個停車位

2019-09-06 10:55

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

台南下午雷雨交加強降雨 部分道路積水封路

2019-09-06 16:44

酈英傑邀訪AIT 侯友宜：人與人關係建國與國的關係

2019-09-05 23:42

影／新覽勝大橋完工 中秋夜來烏來欣賞光雕秀

2019-09-06 08:16

「生前告別式」沒禁忌 志工辦人生Party謝親友

2019-09-06 07:45

文青風！台南新化林場明年100歲 桃花心木文創袋搶手

2019-09-06 08:16

仁壽宮50年重建新廟圓醮 牛樟木雕九龍盤柱全台罕見

2019-09-05 19:19

期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06

十二星座公廁點燈 雲林人文公園新「亮」點

2019-09-06 11:25

北投早有外送！機車快遞50多年歷史 人、食物都能送

2019-09-06 14:22

地景藝術節「開車族」照過來 文化局備好320個停車位

2019-09-05 19:15

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04

子孫買回彰化市王長發商號 活化老建物

2019-09-05 23:58

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54

飲水機怪味、50度燙口不敢喝？基隆議員助學校換新機

2019-09-05 18:19

絕美河海岸跑透透 2020新竹市城市馬拉松2月23日開跑

2019-09-06 12:11

台南下午豪大雨 永康區多處淹水員警冒雨管制交通

2019-09-06 16:49

新北200生食物中毒 30校暫停供餐

2019-09-05 19:57

新北3校疑食物中毒 侯友宜：嚴懲供餐業者

2019-09-06 12:53

韓國瑜到戶籍所在地林園座談 鄉親重視捷運延伸線

2019-09-05 18:27

刪除爭議點 北士科開發案過關

2019-09-06 00:09

影／壯觀！媽祖走海陸遶境南方澳啟航 上百船千人護駕

2019-09-06 09:47

可可果肉禁令 「蝶豆花翻版」

2019-09-05 23:11

台南「共產天后宮」是違建！市府：限7日自行改善

2019-09-06 13:05

新北中和大排道路動工 紓解周邊交通負荷

2019-09-06 14:32

「刈包吉」中秋結緣 發放500份紅包和1萬5000碗乾拌麵

2019-09-06 15:02

沒公德心！硬拔P-bike騎好騎滿後 隨便丟路邊

2019-09-06 17:12

台北盆景展 模仿重現乾隆清奇古怪柏

2019-09-06 14:49

林園期待捷運延伸 韓國瑜：編800萬元評估

2019-09-05 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top