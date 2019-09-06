未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣一名小媽媽李佩伶，17歲高二時非預期懷孕，她選擇留下孩子，住外縣市的母親決定回鄉幫忙，原本疏離的母女關係獲得改善，而有了寶寶的佩伶為愛負起責任，回校念書，去年考上國立大學。勵馨基金會將她的故事拍成微電影，鼓勵更多小媽媽們。

根據內政部戶政司統計，花蓮縣19歲以下小媽媽比率，從2010年起，一直維持在千分之10到12，幾乎是全國平均千分之4的3倍，長期高居全國「前段班」，去年達千分之11，再度蟬連全國第一。

不只小媽媽比率高，花蓮小媽媽們多半因為捨不得孩子，且家庭支持，留養比率也高。

勵馨花蓮分事務所接受縣府委託，10年來走入偏鄉學校宣導。據勵馨估計，花蓮小媽媽留養比率約7成，因此就學與就業托育補助及輔導，是縣府社會處和勵馨從事小媽媽服務的重要一環。

花蓮分事務所主任朱慶萍說，佩伶的母親也是小媽媽，生子後到外縣市工作，隔代教養的佩伶乏家庭溫暖，高二就讀夜校時意外懷孕，她決定生下孩子。

佩伶的母親得知後，辭掉工作，搬回花蓮照顧女兒和孫女，家人關係反而獲得縫合。而佩伶也在家人和勵馨等單位支持下，重回校園，去年應屆考上國立大學。

勵馨獲得佩伶同意，將她的經歷拍成微電影，以真實案例呈現身兼母親和學生兩種角色的小媽媽，面對人生難題時的掙扎。今天公開放映，縣長徐榛蔚、議員楊華美、張美慧等人都前往支持，呼籲社會一起關注小媽媽議題。