宜蘭綠色轉運今動土明年完成 將串連火車河運與自行車

2019-09-06 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣冬山鄉公所爭取內政部營建署補助，將以新台幣3億5千萬經費，執行「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫」，為冬山打造一個綠色觀光、休閒旅行與幸福生活的跨域亮點。

這項轉運亮點計畫今天在冬山火車站旁開工動土，內政部政務次長陳宗彥與宜蘭縣副縣長林建榮、冬山鄉長林峻輔、縣議員謝燦輝、張秋明等多人參與。

鄉公所指出，冬山早已形成一個慢活的生活場域，不僅有豐富自然景觀、農業資源也有人文地景的移墾市街這項計畫整合了冬山鄉與宜蘭溪南整體的觀光資源，串聯冬山鐵路、自行車道及河運等綠色運具，將觀光資源滲透入在地的觀光景點、休閒農業、社區聚落，並改善鄉內公共設施與開放空間。

相設施主打低碳綠色旅行，計畫共分6項子計畫，將陸續在今年開工，預計明年（109年）年底前全數完工。

這些計畫設施包括人行通學道、綠色運具轉運結點、觀光廊帶、開放空間及道路系統整體規劃與工程施作，預期效益將建置12公里以上都市無障礙環境、6公里綠色運輸系統、4公頃以上的社區照顧環境、1.6公里共同管(線)溝整合及數處街道幸福設施(共桿、 標線標誌、街道家具等)、冬山老街街道市容管理及改善。