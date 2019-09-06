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超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市政府爭取前瞻基礎建設改善停車問題計畫，要在愛一路高架橋下蓋二層鋼構機車停車場工程，總工程費5697萬元，日前經議會墊付通過，市議員童子瑋上午前往會勘，了解市府工程進度，沒想到尿騷味陣陣飄來，臭得讓人受不了，如此噁心的地方竟然就在基隆市中心。

市議員童子瑋指出，愛一路高架橋下周邊環境停車混亂，他爭取交旅處整頓，包括停車動線，綠美化，這裡緊鄰國門，火車站下車或是郵輪下船，都會看到這塊混亂未整理，市民，外地來的遊客，國外來的朋友，觀感不佳。

且這裡就在崁仔頂魚市旁，晚上昏暗，攤販業者把垃圾丟進停車場，一大早魚市結束，環保局派人清了又清，但尿騷味還是很臭，騎士車停進來，都受不了。

童子瑋說，愛一路橋下停車場改建，一定要做好規劃管理，包括公廁髒臭，垃圾亂丟等環境問題要一併改善。

市府交旅處停車管理科長張以正表示，這一帶騎樓停滿車，可見停車需求很高，他們會盡速規劃，兩層機車停車場可規劃約418個機車停車位，機車收納到橋下停車場，遊客從火車站下車，就可以沿著忠二路走到廟口夜市，有更友善的人行通廊。

機車停車場以後會適當收費管理，機車計次，每日上限20元，開幕期間會有優惠，預計110年8月完工啟用。

基隆市崁仔頂魚市場是北台灣最大漁產集散地，白天孝一路是條普通馬路，凌晨1、2點，負責漁獲拍賣的「糶手」吆喝聲劃破寂靜，連老外看了都著迷，但市議員童子瑋指出，每天近千人進出的魚市場，唯一公廁髒臭不堪，他曾見過20隻老鼠跑來跑去，建議這裡的公廁該改建，環保局表示，明年會規劃改建。

基隆市政府要把愛一路橋下機車停車場，改建為兩層停車場，市議員童子瑋上午前往會勘，...
基隆市政府要把愛一路橋下機車停車場，改建為兩層停車場，市議員童子瑋上午前往會勘，了解工程進度，沒想到尿騷味陣陣飄來，臭得讓人受不了。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府要把愛一路橋下機車停車場，改建為兩層停車場，市議員童子瑋上午前往會勘，...
基隆市政府要把愛一路橋下機車停車場，改建為兩層停車場，市議員童子瑋上午前往會勘，了解工程進度，沒想到尿騷味陣陣飄來，臭得讓人受不了。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府要把愛一路橋下機車停車場，改建為兩層停車場，市議員童子瑋上午前往會勘，了解工程進度，沒想到尿騷味陣陣飄來，臭得讓人受不了。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府要把愛一路橋下機車停車場，改建為兩層停車場，市議員童子瑋上午前往會勘，了解工程進度，沒想到尿騷味陣陣飄來，臭得讓人受不了。記者吳淑君／攝影
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停車場基隆
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