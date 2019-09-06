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期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市2歲至5歲幼兒全面照顧，2歲至4歲育兒津貼今年8月1日起開始發放，截至9月1日止，已受理申請3847件，尚有422名幼兒家長，尚未至戶籍所在地區公所申請，市府社教育處提醒家長，期限到9月30日。

市府表示，設籍基隆市的2歲至5歲幼兒計約9738人，可選擇就讀平價優質的公立幼兒園、非營利幼兒園、準公共幼兒園，就讀公立幼兒園每月收費2500元、非營利幼兒園每月3500元、準公共幼兒園每月4500元，低收入戶、中低收入戶幼兒就讀，則完全免費。

2歲至4歲幼兒，就讀一般私立幼兒園或未就讀幼兒園，可請領育兒津貼每月2500元，第三名以上子女則為每月3500元。父母或監護人最近年度家庭綜合所得稅率未達20%，且父母未領取育嬰留職停薪津貼，攜帶國民身分證正本、戶口名簿影本、郵局存摺封面影本，至幼兒的戶籍所在地區公所填寫申請表，均得申請育兒津貼。

基隆市政府教育處已寄發通知摺頁及申請表至幼兒家中，預估約有4280名幼兒符合申請條件，8月已受理申請3847名，尚有422名幼兒尚未申請。育兒津貼為當月申請自當月起補助，次月撥付。108年9月30日前申請，均可追朔自8月補助。請符合申請條件之幼兒家長，盡速在9月30日前，至幼兒戶籍所在地申請2至4歲育兒津貼。

基隆市2歲至5歲幼兒全面照顧，2歲至4歲育兒津貼今年8月1日起開始發放，截至9月...
基隆市2歲至5歲幼兒全面照顧，2歲至4歲育兒津貼今年8月1日起開始發放，截至9月1日止，已受理申請3847件。圖／基隆市政府提供
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幼兒園育兒津貼基隆
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