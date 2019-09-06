200元扺用券基隆提3夜市 仁愛等市場盼納入別大小眼

2019-09-06 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



行政院推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」加碼第二趴，經濟部將提供夜市抵用券200元給國旅客消費，基隆市政府提報的名單有廟口、愛四路及八斗子夜市3處。但近年來生意很不錯的仁愛市場等也盼納入，不要大小眼。但市府表示，此次經濟部的目標是夜市，因此沒有提報傳統市場。

行政院推動「擴大秋冬國旅獎勵」9月上路，基隆市府加碼送好禮，只要住宿1晚每房贈送環保吸管與購物袋等小禮物。交旅處長李綱說，基隆有23家合法旅宿參與國旅秋冬旅遊補助活動，自由行旅客每人每房現省1000元（限一次，周六、中秋及國慶假期不適用），10人以上團體旅遊每人每天獎助500元。若是15人以上團體、行程3天2夜以上，每人每天加碼至1000元。

行政院研議第二波補助方案，經濟部公布要提供夜市抵用券200元等，預定16日上路，實施到12月31日。但很多基隆市民都在詢問細節，市府產發處副處長鄭永陽表示，經濟部的目標對象主要是夜市消費，所以提報3處夜市，仁愛市場主要是市場型態，比較不是夜市的模式，所以未提報。至於發放200元扺用券的對象，是只要住宿都有發，還是參與國旅秋冬旅遊補助活動的，目前還不確定，要等經濟部進一步訊息。

基隆市提報的3處合法夜市有廟口仁三路（愛三、愛四間）、愛四路（仁一到仁三），以及周六日才出攤的八斗子夜市。