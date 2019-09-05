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宜蘭人的小確幸 礁溪長榮泡湯、SPA不到五折爽爽玩

2019-09-05 23:27聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭人9月多了小確幸，礁溪長榮鳳凰酒店9月推出「宜蘭縣民FUN樂遊」泡湯、玩水享優惠，周一到周四縣民使用岩盤浴及湯屋打對折，再加碼贈30分鐘泡湯；慢活SPA打4.8折，縣民只要380元，好康到9月底止，宜蘭人獨享爽玩休閒設施，可讓外地人好羨慕。

礁溪長榮鳳凰開幕以來，第一次祭出縣民專屬的折扣優惠，就開放一直以來受到歡迎的慢活SPA區，區內占地寬廣，有空中戶外游泳池與多樣化的SPA設備，例如淺灘氣泡浴、按摩噴頭座椅、浮浴池、鵝頸衝擊浴、小島雨淋浴等，幫助放鬆筋骨與心情，而且慢活SPA的池畔bar提供飲品，胖卡車有小點心。

9月底前周一到周四，宜蘭縣民憑證件使用慢活SPA，可享定價4.8折，折扣後只要380元；縣民使用岩盤浴有5折優惠，只要495元，可當日暢玩慢活SPA一次；湯屋泡湯也是5折優惠（和室湯屋定價1900元，高級、綠景湯屋2300元、豪華湯屋2900元），再加碼贈30分鐘泡湯，非常划算。

另外也可享受岩盤浴，空間完全獨立私密，設施從日本引進，以加熱北投石發射遠紅外線，促進排汗，消除全身疲勞與壓力。礁溪長榮鳳凰酒店表示，縣民使用岩盤浴及湯屋優惠價，必需提前一天預約，入場時出示身分證件，不得與其他優惠合併使用。

另外，長榮鳳凰酒店也把韓國美食搬來，邀請米其林首爾名單榮獲一星殊榮的韓食空間主廚趙希淑到館客座，9月19日起連續三晚推出8道式套餐，有高麗人蔘雞粥、低溫鮑魚佐大醬冷湯、秋季海鮮煎餅鍋、海膽韓式拌飯等，把韓式料理原汁原味帶到台灣，每天限量30位，每人3600元；在桂冠自助餐廳，19日起也會穿插米其林料理，約6到8道菜。

趙希淑的韓式美食料理「高麗人蔘雞粥」。圖／礁溪長榮鳳凰提供
趙希淑的韓式美食料理「高麗人蔘雞粥」。圖／礁溪長榮鳳凰提供
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礁溪長榮鳳凰酒店的戶外泳池，周一到周四出縣民折扣優惠，爽玩享受放鬆心情。圖／礁溪...
礁溪長榮鳳凰酒店的戶外泳池，周一到周四出縣民折扣優惠，爽玩享受放鬆心情。圖／礁溪長榮鳳凰提供
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岩盤浴是從日本引進的設施，以加熱北投石發射遠紅外線，促進排汗，消除疲勞與壓力。圖...
岩盤浴是從日本引進的設施，以加熱北投石發射遠紅外線，促進排汗，消除疲勞與壓力。圖／礁溪長榮鳳凰提供
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長榮鳳凰酒店也把韓國美食搬來，邀請米其林首爾名單榮獲一星殊榮的韓食空間主廚趙希淑...
長榮鳳凰酒店也把韓國美食搬來，邀請米其林首爾名單榮獲一星殊榮的韓食空間主廚趙希淑到館客座。圖／礁溪長榮鳳凰提供
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礁溪長榮鳳凰酒店的慢活SPA周一到周四優惠縣民，只要定價的4.8折380元。圖／...
礁溪長榮鳳凰酒店的慢活SPA周一到周四優惠縣民，只要定價的4.8折380元。圖／礁溪長榮鳳凰提供
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