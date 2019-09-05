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「好神拖」轉換發電 學生好神

2019-09-05 23:07聯合報 記者游明煌／基隆報導

基隆二信高中普通科4名高一學生研發的「Generality橫臂式發電系統」，在全國海洋能源創意實作競賽勇奪第一名，得獎學生說，在家常幫忙媽媽拖地，因此想到利用「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，將波浪的動能轉換來發電。

基隆二信高中學生研發的橫臂式發電系統，發想源自「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，將波...
基隆二信高中學生研發的橫臂式發電系統，發想源自「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，將波浪的動能轉換來發電。 記者游明煌／攝影
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獲獎團隊王亦瑄、黃煒翔、游豐維、王永詮等4人，以脫乾拖把轉盤的原理，將波浪的動能轉換為中央活塞的位能去推動壓縮空氣，產生使發電裝置旋轉的機械能，具創新性與產業應用性，符合波浪能與流能競賽主題，獲得評審青睞。

王永詮、王亦瑄都說，在家裡假日常常幫媽媽拖地，因此想到「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，運用在波浪發電上，從生活上發揮創意。

二信學生發揮創意 研發發電系統勇奪全國賽第一

校長林立說，比賽藉由創意實作競賽，結合離岸風力與波浪能轉換器，對於高中職生可說是一項挑戰專業技能的高難度競賽，尤其浮體零件是3D列印，整整印了8天才完成；因基隆臨海，學生能夠想到利用海浪，很有啟發性。

製作原理是先放一個浮體在海上，上方用橫桿相連，當海浪通過時，帶動浮體向上提升自身的位能，位能轉換成動能推動一組線性齒條前後移動，再由另組齒輪轉換成圓周運動，經連續的波浪沖擊可不斷重複同方向旋轉，產生感應電流， 即可點亮LED燈。

基隆LED3D列印
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