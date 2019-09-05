飲水機怪味、50度燙口不敢喝？基隆議員助學校換新機

2019-09-05 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「飲水機的水味道怪怪的，溫水也會很燙快50度」，基隆市七堵國小近日有家長反映飲水機問題，市議員張耿輝到學校了解，並實地檢測喝水，表示會協助爭取換新機。校長張簡秀金說，飲水機都有定期維護、更換濾心並抽驗水質絕對沒有問題。市府教育處表示，會進行部分舊機更換新型飲水機或生飲機，因應孩子較大的飲水量。

張耿輝說，最近接獲許多七堵國小家長、志工媽媽反映學校裡的飲水機的水喝起來澀澀的，感覺類似漂白水或游泳池的水那種味道，相當擔心是水質出了問題。其次，

張耿輝指出，家長還表示，飲水機溫水的水溫偏高會燙口，小孩子剛到校時水溫大約攝氏27度32度左右，但上課後逐漸升高到50度以上，有的小朋友甚至寧願忍著口渴也不肯喝學校裡的水，希望教育處等相關單位能夠協助校方進行改善。

校長張簡秀金則說，全校22台飲水機都有廠商定期保養、更換濾心，衛生局也會定期抽驗水質確保師生飲水安全無虞，檢測都有合乎標準；至於水溫的問題則因現有飲水機屬較舊機型，都是經過濾、煮沸後儲存冷卻供應冷熱水，夏季時因為學生飲水量較大，儲水來不及冷卻才會有水溫偏高的情況，但不會常常50度，只是偶爾，學生裝了之後可稍為等一下再喝，就不會燙口。