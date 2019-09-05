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奇萊山登山口遇水鹿 太管處驚喜

2019-09-05 17:02聯合報 記者王燕華╱即時報導

太魯閣國家公園管理處人員上月巡查時，在奇萊山登山口附近巧遇一頭成年公水鹿，頭頂鹿角相當雄偉漂亮。太管處指出，園區內水鹿棲地主要在磐石山，先前曾聽山友提及在登山口遇到水鹿，但沒有相關照片證實，這是太管處人員首次目擊，推測與族群數量增長，向下遷移覓食有關。

這隻公水鹿出現的地點在海拔約3150公尺處的奇萊山登山口附近，距離園區內主要棲地磐石山，約2到3天路程，當時是清晨，水鹿似乎正低頭覓食，聽到保育巡查員路過，敏感的牠抬起頭，與保育員對望，被拍下珍貴照片。

太管處表示，台灣水鹿是保育類動物，主要棲息在中、高海拔森林的高山水源地，近年來發現園區水鹿有向北、向下擴散的趨勢，先是往約3600公尺處的奇萊北峰移動，接著最近也聽到山友說在奇萊山登山口曾看過一對水鹿，一隻有鹿角是公鹿，另一隻沒有鹿角，可能是雌鹿或小鹿。

不過，先前山友談及此事，沒有相片佐證，這次保育巡查員近距離目擊，還拍下照片，證實了山友說法。

太管處研判，可能因為水鹿族群數量增加，才會遷徙尋找新棲地。水鹿較敏感，呼籲若民眾在山上遇到水鹿等野生動物，一定要保持距離，避免驚擾。

太管處副處長張登文也提醒，最好的保育就是不要留下任何垃圾，民眾山上時，「帶多少上山，就帶多少下山」，除了不會腐爛的塑膠垃圾，就算果皮、廚餘等，也要全部帶下山，是保減少山林負擔，也是保護野生動物。

太魯閣國家公園管理處人員，上月巡查時，在奇萊山登山口附近巧遇水鹿。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處人員，上月巡查時，在奇萊山登山口附近巧遇水鹿。圖／太管處提供
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