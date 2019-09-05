盼老屋重生 日式台鐵花蓮管理處長宿舍招商

2019-09-05 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



位於花蓮市中山路北側與北濱街內巷弄間，台鐵局花蓮管理處長官邸已在去年修復完成。台鐵表示，除保存建築文化價值外，為讓老屋能重生再利用，讓一般民眾更貼近官邸，由台鐵局資產開發中心花蓮營業所即日起辦理招商，採遴選方式，擇最優廠商經營。

花蓮管理處長官邸約建於1936年，為鐵路局高級員工宿舍區，其建築風格特殊，正門有西洋列柱式結構，搭配傳統木構房屋，水泥瓦頂保存完整，外牆大部分原料為檜木板；屋後為日式住宅常見的半戶「ㄣ」字型迴廊及日式庭院。官邸大門入口處左側大樹，有拆卸下舊屋瓦圍成的花台；屋後則有池塘、彎曲水道，還有一座罕見的太平洋戰爭時期「避難指揮中心」大型防空洞，作為戰爭避難及指揮中心。

花蓮縣文化局於2004年公告登錄官邸為縣定歷史建築，2017年台鐵局編列預算費時1年修復竣工，以嶄新面貌登場。在今年5月，第一個入住官邸的灣生91歲今泉光子在台鐵局協助下，回到花蓮造訪小時候的家，一償心願也見證完工後的官邸。

台鐵資產開發中心花蓮營業所經理謝文宗說，處長官邸占地約1500坪，建物面積約68坪日式木造建築。地點鄰近東大門夜市、北濱公園等遊客必遊景點，官邸獨特的建築工法具觀賞價值，再結合企業巧思經營，將成為花蓮新亮點。同時為協助承租人更有效空間利用與整體規畫，出租範圍涵蓋官邸周邊土地，讓官邸使用上有更多可能性。