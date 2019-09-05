發寒就業包、工作服 人安基隆站要讓街友體面就業

2019-09-05 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



中秋將至，人安基金會基隆平安站今天在安和里民活動中心辦理「寒士慶中秋」活動，有近300位寒士參加，現場除發月餅、柚子外，還提供義診、義剪，發放寒士就業包、工作服等，要讓寒士體面就業。

今天有「寒士慶中秋剝柚子大賽」，中華電信營運處、基隆市旗袍愛心協會及寒士一起挑戰，透過趣味競賽的方式，讓寒士在活動中相互加油打氣，祝福就業順利。

人安基金會調查發現，去年主動到平安站求助工作寒士共154人，經輔導轉介後有工作者132人，其中25人已可自立回歸社會，脫貧率有18.94%。另外107人雖有工作，但收入不穩定，尚須輔導。為幫助寒士順利就業，發放寒士就業包（內有工作服、衣服、內褲、毛巾、香皂、牙膏牙刷、刮鬍刀等），讓街友體面就業。

46歲的游姓男子，先天性輕度智能障礙，因為遭家人遺棄而流浪街頭，他主動到平安站求助，曾做過肉羹麵二廚、理髮學徒的他，因罹患慢性病而無法長時間工作，透過平安站工作轉介後，目前從事中船公司、舉牌及陣頭等臨時工，他說，領到工作服很高興，會好好工作。