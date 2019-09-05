不塑鬼大集合 台日淨灘嘉年華海科館7日登場

2019-09-05 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



海科館與日本沖繩因為關注海洋廢棄物，而搭起友誼橋樑，台日串連的淨灘嘉年華活動，今年邁入第4年，海科館9月7日(六)，將舉辦「海Love in基隆 2019淨灘嘉年華-不塑鬼大集合」，有淨灘有講座，在主題館區的碧水廣場還有在地美食、手作、音樂會、綠色市集，還有集章扭蛋兌獎，歡迎民眾參加。

國立海科館館長陳素芬指出，淨灘嘉年華有三項核心元素「淨灘」、「在地輕食」、「音樂會」，今年活動除了與日本沖繩共同具有的嘉年華三項核心元素外，海科館另行規劃綠色市集、海洋小講堂及環境教育擺攤，搭配今年的主題-不塑鬼大集合，藉由行動、消費、教育等不同面向，與民眾一同減少垃圾的產生。

民眾可自備野餐墊與餐具在活動區域席地而坐，品嚐在地美食，聆聽清新音樂，在輕鬆、悠閒的心情下響應活動並為地球盡一份心力，一起當最時尚的不塑鬼，一起海Love in基隆。

海科館表示，今年活動淨灘與「海Love講不完」充電講座，已吸引了400多位民眾報名，早場10點淨灘報名滿了，淨灘的民眾除了共同恢復潮境公園美麗的海岸，同時也將記錄海洋廢棄物的種類、數量，擔任守護海洋的公民科學家。

今年活動民眾還可到館區各點「海科館hen大」、「淨灘保衛戰」、「海LOVE講不完」、「海洋智多星」、「不塑鬼攏來」「潮音樂野台」等，集點連線抓參加扭蛋兌獎，集滿8點另可至海科館週邊的八斗邀友善餐廳購買在地食材，享8折之優惠。