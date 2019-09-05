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影／中秋節來礁溪 一起玩有129年的盪鞦韆

2019-09-05 14:27聯合報 記者羅建旺╱即時報導

中秋節團圓，除了賞月、吃月餅、剝柚子外，還有什麼？盪鞦韆！　

宜蘭縣礁溪鄉的中秋盪鞦韆民俗，傳承至今，長達129年，今年有70歲的老師傅依循古法，利用百斤的巨大杉木，搭建好6公尺高的鞦韆架，今天試盪，正式比賽，最高獎金3萬元。

礁溪鄉公所指出，盪鞦韆比賽本月（9月）12日中秋節前一天，在礁溪國小操場舉行，盪鞦韆競賽是在鞦韆架的前方，豎立一根帶有青竹葉的竹篙，篙頂5公尺處掛著一枚銅鈴，選手要伸足踢響高懸的鈴鐺，並由裁判敲響銅鑼，才算成功踢中一次，競賽以踢中銅鈴次數區分勝負，時間以輔助員放手後開始計時。

比賽分社會公開組，冠軍3萬、亞軍2萬、季軍1萬；挑戰組踢中1次200元，限額最高獎金2000元，限18至54歲，體重90公斤以下之男女國民，每名選手限時2分鐘；長青挑戰組踢中1次300元，限額最高獎金3000元限年齡55歲至80歲，體重90公斤以下男女國民，每名選手限時2分鐘，體驗組有紀念品，送完為止。

今年鞦韆賽搭設2組6公尺高度的鞦韆架，供選手競賽使用，另再搭設1組縮小版3公尺高度的鞦韆架，提供一般民眾報名盪鞦韆體驗使用。

搭建鞦韆架材料，採自樹齡約60餘年的巨杉，整體工程由黃文夫老師傅主導，並由15名技術人員配合，共同搭建，老師傅搭建鞦韆架逾半世紀經驗，使用老藤紮綁固定鞦韆架，完全不須一根釘子，垂掛盪板的手握桿也以竹子來取代繩索，技藝精湛。

鞦韆架今天搭建完成，為祈求平安，從香火鼎盛的礁溪協天廟請來關聖帝君，坐鎮壓煞。

同時，今天邀約去年盪鞦韆社會公開組亞軍曾上泰試盪，鄉長張永德、縣議員吳宏謀與巴拉圭外籍學生等人試盪體驗，張永德很有感地說：「這需要體力與勇氣！」

選手經驗談指出，盪鞦韆的訣竅在於腰力、膽量、施力點和平衡感，選手站在鞦韆架上，輔助員助盪放手後，選手如何於正確的時間點施力是重要關鍵，許多選手，雖能盪至5公尺高，但伸足踢銅鈴時，容易因為緊張而身體扭曲歪斜，失去了平衡感，因此，膽識也相當重要。

宜蘭縣礁溪鄉的中秋盪鞦韆民俗，傳承至今，長達129年，今年有70歲的老師傅依循古...
宜蘭縣礁溪鄉的中秋盪鞦韆民俗，傳承至今，長達129年，今年有70歲的老師傅依循古法，利用百斤的巨大杉木，搭建好6公尺高的鞦韆架，今天試盪，正式比賽，最高獎金3萬元。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣礁溪鄉的中秋盪鞦韆民俗今天試盪，巴拉圭外籍學生也來體驗。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣礁溪鄉的中秋盪鞦韆民俗今天試盪，巴拉圭外籍學生也來體驗。記者羅建旺／攝影
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礁溪盪鞦韆比賽本月（9月）12日中秋節前一天，在礁溪國小操場舉行，礁溪鄉公所歡迎...
礁溪盪鞦韆比賽本月（9月）12日中秋節前一天，在礁溪國小操場舉行，礁溪鄉公所歡迎遊客參與。記者羅建旺／攝影
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