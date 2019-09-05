感謝門諾醫院薄柔纜醫師奉獻 總統府今頒褒揚令

2019-09-05 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮門諾醫院創院院長薄柔纜醫師，將40年歲月奉獻偏鄉醫療，上月在美國安息主懷，享壽94歲，今日門諾醫院舉行薄柔纜追思禮拜，總統府特頒褒揚令，感謝他的無私付出。門諾機構總執行長執行長趙福厚表示，緬懷薄醫師對這塊土地的愛心，也激勵醫護人員以他為榜樣關心病友。

薄柔纜醫師27歲開始在台灣行醫，加入門諾會、也是台灣第一支「山地巡迴醫療隊」，後來創辦門諾醫院，更提供經費讓院內醫師出國深造，讓東部偏鄉民眾有優質醫療資源。直到1991年退休回美國，無私貢獻的薄柔纜曾獲頒「醫療奉獻獎」、「永久居留證暨馬偕計畫禮遇」及「國際人道醫療獎」。

今日門諾醫院在2002年命名的「薄柔纜禮拜堂」舉辦薄柔纜追思禮拜，除了門諾醫院同工，花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴等皆出席，會中播出一段薄柔纜生前紀念影片，曾與薄院長共事過的蔡慶豐、廖基元及朱戈靖3位醫師上台分享過往故事。

今日由總統府副秘書長施克和代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌頒贈褒揚令，感謝薄柔纜無私奉獻。褒揚令指出，門諾醫院美籍創院院長薄柔纜，澹泊謙沖，慈慧英卓，少年卒業芝加哥大學醫學院，二戰期間獲派來台，參與山地巡迴醫療工作隊，開啟40載異國行醫傳道歲月。草奠伊始，穿梭花東偏鄉義診，弘宣預防保健常識；置辦學童牛奶補給站、張設部落肺病療養院，悉力照應弱勢族群，眷顧原住民健康福祉，奔波殫瘁、宿志弗遷，曾獲頒二等衛生專業獎章、第三屆醫療奉獻獎暨紫色大綬景星勳章等殊譽，應予明令褒揚。

趙福厚說，薄柔纜夫人及女兒在2010年、2014年過世，建議薄醫師回到花蓮安養，且移民署也在2012年頒贈「永久居留證暨馬偕計畫禮遇」，但因為他不願意給別人添麻煩，仍堅持在美國生活。薄院長今年4月18日不慎跌倒，左臂、左腰受傷，7月16日因血尿入院後就聯繫不上，一個月後8月16日得知院長過世消息，十分悲痛。