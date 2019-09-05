基隆暖暖運動公園更新動工 增鳥巢式盪鞦韆等遊戲器材

2019-09-05 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市暖暖運動公園是基隆唯一大型戶外運動公園，不過公園環場休憩步道已多處破損、場地設施及兒童遊戲器材老舊，市府向教育部爭取前瞻計畫1600萬元經費改善環場步道、新設親子鳥巢式盪鞦韆等兒童遊戲專區，市長林右昌今天主持開工祈福儀式。

開工典禮市議員連恩典、陳宜、林旻勳、王醒之等都到場，肯定市府的努力。林右昌說，過去暖暖區的建設比較分散，最近市府密集進行各項建設，是過去2、3年來規畫、設計跟中央爭取經費，用「廊帶」的概念進行整體規畫，雖然經費無法一步到位，但市府會依優先順序逐步規畫推動。

林右昌表示，前陣子暖暖消防分隊新廳舍動工、暖東苗圃環山步道以及建築物改善，再加上這次的暖暖運動公園環場步道及附屬設施改善工程，雖然經費來源不一，但都經過整體思考規畫，等到完工之後就可以將完整的成果呈現在市民眼前。

林右昌還說，基隆市的資源有限，市府只能用這種有如繡花針的功夫，一點一點將資源串接起來，他特別要肯定教育處及體育場的用心，以及地方民代的支持，基隆市政府也向教育部體育署爭取前瞻計畫，補助1600萬元工程經費，改善暖暖運動公園各項老舊運動設施，包含全區環場步道改善、新設兒童遊戲專區，營造親子運動空間、老舊階梯改善汰換、增設扶手欄杆及園區照明設施改善等。

教育處指出，工程中的全區環場步道將增設3個PU彩色跑道，約3公尺寬，另兒童遊戲區將增設全市首見的親子鳥巢式盪鞦韆，以及蜘蛛人攀爬網、草丘地景步道及冒險探索躲貓貓涵管等富有創意的共融式遊戲設施，除了可以讓小朋友盡情遊玩，大朋友也可以安全健身、跑步運動。