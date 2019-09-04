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雨都素寫開展 建築師筆下基隆重大建設這樣畫的

2019-09-04 19:30聯合報 記者游明煌╱即時報導

在基隆市舊太平國小展出的「雨都素寫」今天開展，展期至12日，展出基隆正在進行中的...
在基隆市舊太平國小展出的「雨都素寫」今天開展，展期至12日，展出基隆正在進行中的重要市政建設，讓民眾了解建築師是如何畫成的。圖／基隆市政府提供
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基隆市舊太平國小展出的「雨都素寫」今天下午開展，展期至12日，展出基隆正在進行中的重要市政建設，讓民眾了解建築師是如何畫成的，各展間並布置各國建築大師名言，引發市民無限想像，ㄧ起看見城市的未來。

今天開幕由市長林右昌、基隆市都發處長徐燕興、中山區長陳信雄、港西國小校長吳哲銘等率領中高年級學生們、基隆社區大學主任及素描班老師率領學員們出席。展出作品是目前市府正推動相關重大建設之設計手稿及模型，規畫團隊包含邱文傑、宋鎮邁等5位建築師，親自帶領現場導覽作品，講解展出內容。今天也有基隆市建築師公會郭慶全及莊鎮戎建築師上台速寫，畫出基隆各地景點，與港西國小學生互動。

林右昌表示，市府規畫基隆的建設發展，是透過與各團隊及建築師們共同發想設計，經由不斷討論修改的手稿與草模等，將每一件作品完成，以成就更好的基隆。透過本次展出，請大家看了市府規劃設計的過程，也能多多宣傳市政成果。

徐燕興說，太平國小從停止招生後，市府開始著重改造轉型，希望落腳在基隆的人，都可以在此找到新的生命力。除了舉辦「基隆設計與建築者之家」的相關展覽以外，也設置「基隆市公辦都市更新專案辦公室」及「大基隆歷史場景再現整合計畫辦公室」，供市府及團隊交流規劃基隆整體都市發展，共同打造基隆未來。本次展覽於各展間布置各國建築大師名言，引發市民無限想像，ㄧ起看見城市的未來。

「雨都素寫」展覽主要是對於基隆的空間、場域、歷史與文化，以不同思考角度進行新的挖掘與對話。其中素寫建築師作品，是展出基隆正在進行中的重要市政建設，如邱文傑建築師團隊規劃之「基隆山海城串聯再造」；宋鎮邁建築師團隊規劃之「國門廣場」、「望海巷海灣串連」；吳聲明建築師團隊規劃之「阿根納造船廠」；林彥穎建築師團隊規劃之「基隆市暖暖消防分隊廳舍」；陳漢儒建築師團隊規劃之「希望之丘」等。透過建築師們於發想過程中的手稿、模型，讓大眾了解都市發展成型的過程。

展覽期間亦開放參觀民眾現場速寫，作品也可張貼於展間一同展出，展後將由建築師們選出15件作品予以贈獎，歡迎大家多多參觀一同繪畫。地點在基隆市中山一路189巷135號，開放時間每日上午10時至下午5時。

在基隆市舊太平國小展出的「雨都素寫」今天開展，展期至12日，展出基隆正在進行中的...
在基隆市舊太平國小展出的「雨都素寫」今天開展，展期至12日，展出基隆正在進行中的重要市政建設，讓民眾了解建築師是如何畫成的。圖／基隆市政府提供
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在基隆市舊太平國小展出的「雨都素寫」今天開展，展期至12日，展出基隆正在進行中的重要市政建設，讓民眾了解建築師是如何畫成的。圖／基隆市政府提供
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基隆建築
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