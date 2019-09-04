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影／黎明庇護工場趕製月餅禮盒 欣欣水泥採購傳愛

2019-09-04 18:32聯合報 記者王燕華╱即時報導

中秋節將屆，對於以烘焙產品為主力的花蓮黎明庇護工場，是一年一度的重要節日，工場內身心障礙員工連日來忙趕工，縣內企業欣欣水泥今天採購200盒月餅，作為送禮之用，董事長劉啓華說，希望拋磚引玉，把愛傳出去。

黎明庇護工場附設於台灣基督教門諾會，職業重建中心主任鄭佩欣說，黎明庇護體系有黎明和樂道兩間庇護工場，共32名身心障礙者受雇工作，工作內容包括洗衣、烘焙、餐飲等，每個月平均需要百餘萬元營業額才能打平，維持營運。

隨著中秋腳步接近，庇護工場員工們非常忙碌，但忙得很開心、很有成就感。「訂單愈多愈好」33歲的智能障礙員工「小雯」在工場做了7年，每天準時上午7時30分上班，下午4時下班，都由母親接送。她說，在工場做過手工餅乾、蛋糕、月餅等，從基本包裝、分裝到烘焙都會，中秋節前的確很忙，但「有訂單就開心」，而且大家都對她很好，也能賺點錢幫助家裡。

欣欣水泥在花蓮札根許久，今年6月上任的董事長劉啓華，與員工討論後，決定採購200盒黎明庇護工場的中秋月餅禮盒，希望把這分公益的愛傳出去。劉啓華說，欣欣水泥是政府投資的企業，為承擔社會責任，也希望拋磚引玉，未來不只中秋節、三節或有適當場合，欣欣水泥都樂意為公益活動盡一分心力。

鄭佩欣今天頒贈感謝狀給欣欣水泥投入愛心公益。她說，中秋節是庇護工場創造營收的大節日，目前訂單量約是去年的5成，很感謝欣欣水泥等企業及社會愛心人士的支持，也會繼續努力銷售。

中秋節是黎明庇護工場重要節日，身心障礙員工連日來忙趕工。記者王燕華／攝影
中秋節是黎明庇護工場重要節日，身心障礙員工連日來忙趕工。記者王燕華／攝影
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欣欣水泥今年採購200盒黎明庇護工場中秋禮盒，董事長劉啓華（右）獲感謝狀。記者王...
欣欣水泥今年採購200盒黎明庇護工場中秋禮盒，董事長劉啓華（右）獲感謝狀。記者王燕華／攝影
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中秋節是黎明庇護工場重要節日，身心障礙員工連日來忙趕工。記者王燕華／攝影
中秋節是黎明庇護工場重要節日，身心障礙員工連日來忙趕工。記者王燕華／攝影
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欣欣水泥今年採購200盒黎明庇護工場中秋禮盒，董事長劉啓華希望把愛傳出去。記者王...
欣欣水泥今年採購200盒黎明庇護工場中秋禮盒，董事長劉啓華希望把愛傳出去。記者王燕華／攝影
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中秋節庇護工場月餅
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