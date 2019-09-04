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身障員工珍惜工作環境 訂單多也不嫌累

2019-09-04 17:14中央社 花蓮縣4日電

「有訂單就開心，愈多愈好」，在花蓮黎明庇護工場忙著包裝的小雯興奮地說。因患有先天性智能障礙，小雯在外工作曾受到排擠，來到庇護工場重新學習，今年已經第7年。

小雯今年33歲，每天早上7點半由媽媽送到庇護工場，下午4點下班，從最基本的包裝、分裝，到進階的烘焙製成，她細數做過的品項，手工餅乾、蛋糕、月餅等，每年中秋節前最忙，記者詢問會不會累，小雯說「不會，訂單愈多愈開心」。

還沒來庇護工場前，小雯在美髮店上班，幫忙泡茶、送東西跟按摩，但跟老闆、員工相處得不好，不到一年就離開了，由就業輔導員安排到黎明工作，小雯說，這裡大家都對她很好，還可以幫忙家裡賺錢。

負責黎明庇護體系的職業重建中心主任鄭佩欣說，小雯剛來的時候，有點「嬌嬌女」性格、排斥工作，經過一年的磨合，建立互信，小雯進步很快，曾「晉升」到製成部，可以完成一整塊蛋糕製成，這對身心障礙員工來說，是很複雜、困難的工作。

黎明庇護體系共有2間庇護工場，包括黎明身心障礙庇護工場及樂道庇護商店，分別有洗衣、烘焙、餐飲及商店經營，提供26名身心障礙者就業，鄭佩欣指出，還有10名額缺，預計明年調整場域後，會補齊缺額。

鄭佩欣說，聘用每一名身心障礙員工都需要受過職業訓練，經評估後，按能力分發到合適的單位，採時薪計費，薪資從新台幣4000元到1萬1000元不等，通過每年2次的評比，就有加薪的機會，只要體力負荷得來，做到65歲都沒問題。

除了提供身心障礙者工作機會，更重要的目標是訓練他們回到一般職場，鄭佩欣指出，黎明庇護體系開幕11年，因表現良好，經從庇護工場「畢業」到一般職場的員工共有29名。

鄭佩欣說，黎明庇護工場每月約要88萬元才能打平，每年的中秋節訂單是重要收益，目前中秋節訂單有達到去年的5成，正持續銷售中，感謝各界愛心人士每年大力支持。

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