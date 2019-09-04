影／宜蘭消防局一口氣獲贈6輛車 原來背後有洋蔥

2019-09-04 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣消防局一口氣獲贈6輛車，原來背後有洋蔥。 記者戴永華／攝影 分享 facebook 宜蘭縣政府今天舉辦4輛救護車及2輛消防警備車的聯合捐贈典禮，這次一口氣共有6輛車投入緊急救援行列，大幅提升硬體設備。這些來自社會各界的愛心捐贈者，有的是90歲老阿嬤縮衣節食捐車、有的是母親幫愛女完成生前遺願，背後都有一段感人的故事。

縣消防局在縣府大廳舉辦聯合捐贈典禮，6輛車一字排開頗為壯觀，包括議長張建榮、獲贈鄉鎮市長與縣議員也都出席，場面隆重；此外來自北台灣參加媽祖文化節的20餘尊媽祖駐駕縣府，呼應捐贈主題「聞聲救苦獻愛心」，縣長林姿妙感謝每位捐贈者，彷如人間「活菩薩」救苦救難，讓宜蘭消防救災設備增添助力。

捐贈者有林張秀女士、謝明琬女士、常如山先生及劉貞華女士、台灣省城隍廟、張顯松先生、蕭淑惠女士及蕭宗義先生，大都是宜蘭人或出外打拼回饋鄉梓的熱心民眾。

其中，90歲林張秀住蘇澳鎮，經營雜貨店，勤儉持家，曾捐贈消防救助器材車及救護車，這次為慶祝其90歲大壽，積攢零售雜貨盈餘，又再捐蘇澳消防分隊一輛救護車，其累計捐贈金額已近千萬元，幾乎耗盡畢生積蓄，造福民眾。她今天發願，如果能夠活100歲，會再捐救護車。

冬山鄉謝明琬是慈濟師姐，她年僅33歲的小女兒在2年前因病辭世，女兒生前常捐助行善，心中牽掛著要捐救護車。謝明琬上台致詞哽咽說，終於為女兒「完成心願」，紅了眼眶，無法再講下去，場面讓人心酸。

常如山、劉貞華是愛爾麗醫美集團董事長及總經理，投入公益不遺餘力，在全台各地捐贈17輛救護車，宜蘭去年發生普悠瑪翻車事件，有感於迫切需要醫療資源，決定捐車強化救護能量。

張顯松是嵩雷精密工業公司董事長，事業有成不忘回饋鄉里，曾捐贈大同鄉、員山鄉公所、農會等單位公務車，得知員山消防分隊消防警備車老舊，急需汰換，立刻捐車供救災使用。

蕭淑惠是旅美鋼琴教師、哥哥蕭宗義曾任礁溪鄉調解委員會主席，兄妹緬懷父親蕭春苑醫師博愛濟世、母親陳有春慈悲喜捨的精神，原來捐的春苑號消防警備車已屆齡汰除，今天再捐一輛車，以慰雙親在天之靈。

台灣省城隍廟每年都捐贈救護車，今年因北台灣媽祖文化節恰逢宜蘭南天宮主辦，故捐贈救護車，共襄盛舉。