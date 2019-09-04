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明年選總統 陸婦成首投族大讚：我可以選舉國家領導人

2019-09-04 14:23聯合報 記者羅建旺╱即時報導

台灣明年1月11日選舉正副總統與立委。

內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站為避免新住民因不諳選舉法令，淪為買賣票的賄選標的，也讓初次行使選舉權的新住民能順利投下神聖的一票，規劃民主學習3部曲的課程，除首部曲，結合新住民關懷協會「反賄選宣導」外，今天2部曲，結合宜蘭縣選舉委員會，舉行「新住民模擬投票體驗課程」，實際模擬正副總統與立委投票。

其中，從大陸嫁到台灣的一位新住民，今年領到身分證，也獲得選舉權，將是明年總統選舉的「首投族」，她模擬總統投票，興奮與開心地表示：「太讚了，我竟然可以選舉國家領導人，那是在我家鄉想都沒想過的事！」

宜蘭縣服務站統計，宜蘭新住民有8700人，其中，男性422人，女性8278人，來自中國大陸約5千人，佔百分之57，其次為越南2400人，佔百分之28，印尼籍則有46人，其中約一半，即4千多人取得身分證，有選舉投票權。

服務站表示，模擬投票「新」體驗是民主學習「新」篇章，明年總統、副總統及立法委員選舉，對於初領我國身分證未曾於臺灣投下選票的新住民首投族而言，是既期待又怕受傷害的一件大事，透過課程，融入台灣生活，除反賄選宣導、模擬投票，課程最終章將結合宜蘭地檢署及法律扶助基金會，合辦「查賄『新』尖兵研習營」，期望透過宣導、教導、指導3步驟，讓新住民了解民主選舉真諦，進而協助治安機關來共同防制賄選、檢舉賄選。

今天辦的「新住民模擬投票體驗課程」，宜蘭縣選舉委員會副總幹事林聰敏、組長陳素美等介紹我國選舉制度及投票方式，實際演練，由員山鄉公所工作人員引導下，逐一通過身分證查驗核對、領取選票，進入圈選區、圈選選票、投票入匭。

模擬投票後，宜蘭縣選委會開票，檢視他們的投票是否有效，大部分都正確，但發現有少數圈選2人，有的選票沾染到印泥，造成選票汙損，都建議改善。

為寓教於樂，宜蘭縣服務站也以「防制人口販運」及「檢舉賄選千萬獎金等你拿」為題與在場新住民學員有獎徵答。

服務站主任簡聰洲表示，透由反賄選的宣導及模擬投票的演練，期許讓有投票權的新住民能夠珍惜手中選票選賢與能，也將邀請轄內其他新住民在本(9月)月18日上午10時，到移民署宜蘭收容所參加民主學習最終章「查緝『新』尖兵研習營」，學習防制(檢舉)賄選以賺取獎金。

內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站結合宜蘭縣選舉委員會，今天舉行「新住民模擬投...
內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站結合宜蘭縣選舉委員會，今天舉行「新住民模擬投票體驗課程」，實際模擬正副總統與立委投票。圖／內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站提供
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內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站結合宜蘭縣選舉委員會，今天舉行「新住民模擬投...
內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站結合宜蘭縣選舉委員會，今天舉行「新住民模擬投票體驗課程」，實際模擬正副總統與立委投票，排隊領選票。圖／內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站提供
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內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站結合宜蘭縣選舉委員會，今天舉行「新住民模擬投...
內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站結合宜蘭縣選舉委員會，今天舉行「新住民模擬投票體驗課程」，實際模擬正副總統與立委投票，排隊領選票。圖／內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站提供
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