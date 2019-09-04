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企業家信媽祖 以廟宇名義捐近200萬海巡吊掛裝備

2019-09-04 13:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市暖暖東安宮顧問團企業家王維榮董事長，日前得知海巡署從事空中吊掛作業的人員，從事各項救災、搜救任務十分危險，由於他信仰媽祖，以暖暖東安宮的名義捐贈空中吊掛裝備，價值183萬元。海巡署致贈東安宮「惠我海巡」牌匾感謝善舉。

王維榮與暖暖東安宮主委林嘉萬里長、暖暖東安宮顧問團溝通後，在信仰與理念驅使下，聯繫立委蔡適應、議員林旻勳，以暖暖東安宮的名義捐贈空中吊掛裝備，包含泡綿式救生背心、潛水刀、個人緊急位標發射器、求救辨識帶、求救辨識煙、反光鏡加哨子、防滑鞋、氣瓶、直升機快速救援垂降繩、直升機人員快速救援撤離繩、多功能工具鉗、救援攀繩手套、直升機個人安全確保繩、D型環、螺旋鎖扣式D型環、八字環等，總共有16項，總計183萬元。

海巡署偵防分署長張忠龍、空勤暨吊掛分隊隊員代表，昨天下午致贈東安宮「惠我海巡」牌匾，由暖東里長林嘉萬主持。

曾在海巡署服役過的議員林旻勳說道，他過去服役時是海巡的岸巡人員，十分了解海巡人員繁重的各項業務，企業家願意提供資源非常可貴的善舉，也感謝蔡立委促成這項有意義的事。

立委蔡適應表示，不論是邊境護漁的工作、或是周邊海域的搜救任務，海巡署承擔許多任務與責任，去年發生海巡署柯姓士官長因吊掛救難、不幸殉職事件後，他向總統蔡英文建議，海巡空勤人員的醫療福利應該比照國軍，而且在立法院也取得朝野共識進行改革，感射捐贈裝備的善舉，提升海巡搜救的安全性。

海巡署偵防分署長張忠龍表示，國家搜救中心指派空勤總隊出勤時，海巡吊掛分隊人員都會搭配出勤搜救任務，吊掛作業是危險性很高的工作，非常感謝蔡立委協助，改善相關醫療福利比照國軍，更加感謝王董事長捐贈各項裝備，海巡會持續做好救生救難工作。

基隆市暖暖東安宮顧問團的善心企業家王維榮董事長，日前得知海巡署從事空中吊掛作業的...
基隆市暖暖東安宮顧問團的善心企業家王維榮董事長，日前得知海巡署從事空中吊掛作業的人員，從事各項救災、搜救任務十分危險，由於他信仰媽祖，以暖暖東安宮的名義捐贈空中吊掛裝備，價值183萬元。海巡署致贈東安宮「惠我海巡」牌匾感謝送善舉。
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基隆市暖暖東安宮顧問團的善心企業家王維榮董事長，日前得知海巡署從事空中吊掛作業的...
基隆市暖暖東安宮顧問團的善心企業家王維榮董事長，日前得知海巡署從事空中吊掛作業的人員，從事各項救災、搜救任務十分危險，由於他信仰媽祖，以暖暖東安宮的名義捐贈空中吊掛裝備，價值183萬元。海巡署致贈東安宮「惠我海巡」牌匾感謝送善舉。
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