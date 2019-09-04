求人關心也要伸出援手 小嫻宜蘭當美食公益大使很有感

2019-09-04 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



藝人小嫻今天到宜蘭，當弘道老人福利基金會的愛心園遊會活動大使，呼籲認購園遊券，一起幫助獨居老人及失能長輩。

她有感地指出，對於獨居老人，我們這輩或者比我們更年輕的小朋友，有些人是無感的，但仔細想一想，獨居長者，那就是我吔，因為我自己一個人單身，一個人住，某方面也算不太愛出門的人，像有些年紀大的長輩， 不舒服，真的會不想出門，因此，不要把老人獨居當成別人的事情，要想成自己的事情。

「當你只求別人的關心，自己卻不願意伸出援手，這樣愛就不會循環在你的身上！」小嫻說，有時候我們心情不好、低落，也需要有年輕人關心我們，但當你只求別人的關心，自己卻不願意伸出援手，這樣愛就不會循環在你的身上。

她鼓勵把公益訊息分享出去，希望他們在9月28日教師節那天，參加園遊會，園遊會當天會有很多很好吃的攤位，讓大家玩得開心，希望大家來購買愛心園遊券。

弘道老人福利基金會表示，「弘道助老愛心園遊會」本月（9月）28日將在宜蘭中興文化創意園區舉行，預計販售8千張，每張100元人，但目前僅賣出2成，希望企業及民眾響應，一起幫助獨老與失能長者。

園遊會有多家業者支持，今天就有起司肉捲攤車業者特地從中壢趕到相挺，基金會表示，遊園會攤位中，將集結胖卡美食餐車，還有社區自製特色美食，另外還有11公尺高的魔龍氣墊溜滑梯可體驗。