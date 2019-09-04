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影／台東焚化廠確定啟用 議會今表決通過相關預算案

2019-09-04 11:10聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣議會今天上午針對台東縣焚化廠啟用修繕預算案進行表決，會前荒野保護協會台東分會到場要求議會暫審查，台東市垃圾掩埋場所在地的建農里里長林金寶也帶著里民到場聲援縣府啟用焚化廠，林金寶稱焚化廠不啟用，掩埋場就持續存在建農里。經表決8人贊成刪除預算，10人反對，7人棄權，三讀通過台東焚化廠相關修繕3千3百餘萬元預算案，也確定台東焚化廠啟用。

台東縣焚化廠從民國94年建好，因地方民意反對而閒置未用至今，但隨著台東縣內日益嚴重的垃圾問題，台東縣13座掩埋場都將在明年底前陸續面臨飽和，，民意似乎有轉變，縣政府有意啟動已閒置14年的台東焚化廠，縣府也將高達5.63億元焚化爐具與空氣濾清設備修繕、升級預算，逐年編列預算送交議會審查，今年第一年3千3百餘萬元預算。

台東縣議會連日來召開臨時會審查縣府相關追加減預算，台東縣議員反對與贊成，各自在議會暢所欲言，今天上午進行表決，議員周達三提案要求刪除台東焚化廠修繕相關經費，獲得議員吳景槐、黃治維、林參天支持，議員章正輝提案反對，議會主席吳秀華裁定表決。

由於台東縣員30席中，焚化廠所在地的台東市議員人數只有12人，今天上的表決出席議員25人，贊成刪除台東焚化廠預算議員有8人，分別是周達三、林參天、陳志峰、吳景槐、林威志、陳政宗、黃治維、林琮翰。另有章正輝等10人反對刪除台東焚化廠預算，7人棄權。

荒野協會台東分會今天到議會陳情要求議會暫緩審查台東焚化廠修繕預算。記者羅紹平／攝...
荒野協會台東分會今天到議會陳情要求議會暫緩審查台東焚化廠修繕預算。記者羅紹平／攝影
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台東議會今天上午表決通過台東焚化啟用修繕相關預算。記者羅紹平／攝影
台東議會今天上午表決通過台東焚化啟用修繕相關預算。記者羅紹平／攝影
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台東縣議會今天上午表決通過己縣府相關預算，確定啟用已閒置14年的台東焚化廠。本報...
台東縣議會今天上午表決通過己縣府相關預算，確定啟用已閒置14年的台東焚化廠。本報系資料照片
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台東市建農里里長林金寶帶里民前往議會表態支持「台東焚化廠啟用，掩埋場退出建農里」...
台東市建農里里長林金寶帶里民前往議會表態支持「台東焚化廠啟用，掩埋場退出建農里」。記者羅紹平／攝影
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台東焚化爐
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