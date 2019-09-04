影/ 宜蘭市公所迎接北台媽祖 發送2千份爆米花呷平安

2019-09-04 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



北台灣媽祖文化節今年首度以海陸大遶境的形式呈現，宜蘭三級古蹟昭應宮神尊也將搭船海巡。市公所今上午表示，9月7日繞境隊伍經過昭應宮及市公所時，市公所將發放2000份爆米花給遶境信眾「呷平安」，以迎接這項宗教盛事。

北台灣媽祖文化節舉辦第16年，今年擴大規模成為「蘭陽媽祖護台灣」，

6日海巡從南方澳漁港出發，接著展開陸巡，沿路會經過7個鄉鎮市，尤其以宜蘭市是重點的繞境區域。

宜蘭市公所今召開記者會公布陸巡時間及路線，7日上午8點50分在武暖大排接香，沿著中山路五段走，9點40分在宜蘭鋼便橋集結後，繼續走中山路三段，10點10分在昭應宮鑽轎底，10點40分抵達東獄廟跟五穀廟，10點50分到達宜蘭市公所，接著走中山路一段路過宜蘭運動公園，中午12點抵達縣政府跟縣議會會香之後，再經由蘭陽大橋，下午2點半抵達學進國小傳香給五結鄉。

宜蘭市公所與各家宮廟歡喜迎接參與這項宗教盛事，昭應宮神尊將搭船參加海巡活動及設置點心站，並於廟前舉行鑽轎腳。東嶽廟神尊也將搭船參加海巡活動及設置點心站，並至力行國小接駕。五穀廟提供神將到力行國小接駕及設置點心站。慈惠堂7日中午在縣府提供點心站。三聖宮、妙慈宮神尊將搭船參加海巡及以動力車參加陸巡遶境。

宜蘭市公所響應民俗慶典遶境，9月7日在市公所準備香案恭迎媽祖，並在昭應宮、宜蘭市公所二處準備2000份爆米花發送給遶境信徒，送完為止。