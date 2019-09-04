親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

選舉看板超火爆 挑在韓國瑜旁邊這樣嗆…

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

影/ 宜蘭市公所迎接北台媽祖 發送2千份爆米花呷平安

2019-09-04 11:09聯合報 記者戴永華╱即時報導

北台灣媽祖文化節今年首度以海陸大遶境的形式呈現，宜蘭三級古蹟昭應宮神尊也將搭船海巡。市公所今上午表示，9月7日繞境隊伍經過昭應宮及市公所時，市公所將發放2000份爆米花給遶境信眾「呷平安」，以迎接這項宗教盛事。

北台灣媽祖文化節舉辦第16年，今年擴大規模成為「蘭陽媽祖護台灣」，

6日海巡從南方澳漁港出發，接著展開陸巡，沿路會經過7個鄉鎮市，尤其以宜蘭市是重點的繞境區域。

宜蘭市公所今召開記者會公布陸巡時間及路線，7日上午8點50分在武暖大排接香，沿著中山路五段走，9點40分在宜蘭鋼便橋集結後，繼續走中山路三段，10點10分在昭應宮鑽轎底，10點40分抵達東獄廟跟五穀廟，10點50分到達宜蘭市公所，接著走中山路一段路過宜蘭運動公園，中午12點抵達縣政府跟縣議會會香之後，再經由蘭陽大橋，下午2點半抵達學進國小傳香給五結鄉。

宜蘭市公所與各家宮廟歡喜迎接參與這項宗教盛事，昭應宮神尊將搭船參加海巡活動及設置點心站，並於廟前舉行鑽轎腳。東嶽廟神尊也將搭船參加海巡活動及設置點心站，並至力行國小接駕。五穀廟提供神將到力行國小接駕及設置點心站。慈惠堂7日中午在縣府提供點心站。三聖宮、妙慈宮神尊將搭船參加海巡及以動力車參加陸巡遶境。

宜蘭市公所響應民俗慶典遶境，9月7日在市公所準備香案恭迎媽祖，並在昭應宮、宜蘭市公所二處準備2000份爆米花發送給遶境信徒，送完為止。

市長江聰淵表示，北台灣媽祖文化節 適宜蘭重要民俗宗教盛事，也是全國極富特色的宗教文化活動。市公所共襄盛舉，這次發送的爆米花是由宜蘭市創新育成中心進駐廠商，騎士穀堡與廣生藥房合作推出的「洛花仙子茶」與「十三道孜味」爆米花，以復古手法的「虎頭包」包裝，祈求大家平安健康、事事順利。

配合媽祖文化節，宜蘭市公所9月7日在市公所準備香案恭迎聖駕，並在昭應宮、市公所發...
配合媽祖文化節，宜蘭市公所9月7日在市公所準備香案恭迎聖駕，並在昭應宮、市公所發送2000份爆米花給信徒呷平安。 記者/戴永華攝影
分享

遶境海巡媽祖
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

影／台東焚化廠確定啟用 議會今表決通過相關預算案

2019-09-04 11:10

宜蘭3救難急先鋒 當選志工菁英

2019-09-04 00:17

國民黨花縣黨部 新舊兩派搶屋大戰

2019-09-04 00:08

國民黨花縣內訌 支持者：鬧到士氣吵光 怎輔選？

2019-09-04 00:06

基隆推運動 KIMIKO直播教瘦身 5校泳池4天免費

2019-09-03 23:52

北台媽祖6日海陸大遶境 8處「鑽轎底」地點公布

2019-09-03 23:52

台東青少年出入場所安檢 6家未改善

2019-09-03 23:08

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

千萬別錯過！找宜蘭視障者按摩拍照打卡 還能抽大獎

2019-09-03 14:54

慢城豆奶進校園 花蓮學童1614人健康加值

2019-09-03 14:51

影／為了迎媽祖 宜蘭縣府主管下海跳恰恰笑料百出

2019-09-03 14:02

KIMIKO將直播教基隆市民如何瘦 還有5校可免費游4天

2019-09-03 14:01

全國志工菁英出列 救復興空難普悠瑪翻車都有他

2019-09-03 12:43

一天經手上千包 有她幫忙民眾丟垃圾變輕鬆

2019-09-03 08:00

瑞穗舞鶴公主特調 推清爽蜜柚咖啡

2019-09-03 07:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

急開車門釀禍3年萬餘人受傷 他發明兩段式安全車門獲專利

2019-09-03 17:28

新營共產天后宮掛五星旗 鄉民怒：這裡是台灣！

2019-09-03 14:17

嘉義市副市長終於要來了 前立委陳淑慧接任

2019-09-03 16:27

「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22

確定了！掛五星旗新營共產天后宮 南市府認定是違建

2019-09-03 16:46

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

新北本月10日前多處施工 供水恐受影響

2019-09-03 11:40

明新科大旁新興康樂路易肇事 將增設50公里測速照相桿

2019-09-03 14:57

影／十三層遺址其實是十八層 他透露真十三層在牡丹

2019-09-03 16:49

台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔

2019-09-03 12:27

新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

2019-09-03 15:20

竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09

五星共產廟又來了這次在深綠台南 市府：違法就拆

2019-09-03 16:49

板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55

紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次

2019-09-03 16:09

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

影／為了迎媽祖 宜蘭縣府主管下海跳恰恰笑料百出

2019-09-03 14:02

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

影／水流東柚茶之鄉 好生態黃裳鳳蝶也來

2019-09-03 15:25

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

大八飯店停業 消保會籲業者趕快出面解決退費問題

2019-09-03 11:49

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕

2019-09-03 17:30

南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26

KIMIKO將直播教基隆市民如何瘦 還有5校可免費游4天

2019-09-03 14:01

影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

城隍廟環境改善 無障礙紅磚廣場、景觀池再造百年廟埕

2019-09-03 13:33

台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29

擅改高雄氣爆善款運用上限？ 李瑞倉：符法制作業通例

2019-09-03 16:16

四四南村反毒特展有VR 柯文哲模擬吸毒10年長這樣

2019-09-03 14:15

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top