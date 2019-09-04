3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆山海城串聯再造計畫工程今天舉行動土典禮，市府將花3億多元，在義二路、信四路交叉口興建立體豎道電梯，以高架人行棧橋連結中正園連結主普壇廣場，並於信二路防空洞內興建無障礙電梯連結公園上方扇型廣場，預計110年完工。市長林右昌說，將可串聯郵輪母港、中正公園、義二路商圈及廟口夜市，打造基隆新亮點。

林右昌表示，將會在義二路、信四路口興建一個立體豎井電梯上高架人行棧橋，連結中正公園主普壇廣場；另在信二路防空洞內興建無障礙電梯連結上方扇型廣場，完工後讓郵輪旅客可以走到義二路直上中正公園，並連結廟口夜市，完工後將設置旅客服務中心，提供市民、旅客更舒適的服務空間，都是採取免費，打造基隆新亮點。

立委蔡適應說，中正公園是過去八景之一，原來就具備推動國際景觀的重要景點，基隆是國際郵輪母港，但絕不是上下船而已，本身就應該被基隆的城市的美所吸引。歐洲很多重要靠海山城，一定有電梯可以上去，為何外國做得到台灣做不到。因此市府提出願景後，他在立院全力爭取預算，獲得中央的協助。

副議長林沛祥指出，外國人來考察時，有美國人、日本人、香港人等都表示要上中正公園看看，如今有像這樣的電梯可直接上到中正公園看美景，議會給予高度肯定。

今天動工典禮有多名議員、里長及地方人士都出席。市府表示，基隆港旅客在今年破百萬人次，成為台灣不折不扣的國際郵輪母港，城際轉運站也在今年6月18日正式動工，火車站及基隆港周邊基礎建設將日趨完善。為落實基隆「港、城、丘」空間發展架構，加強中正公園與市港之空間與活動串連，重新規畫設計中正公園及周邊地區。

此案在106年向內政部營建署提案，總經費3億多元，中央大力支持，核定補助2億6319萬元，計畫將改善中正公園上山人本路徑及各景點環境整理，翻轉過去基隆發展停滯的現象，打造魅力新據點，以觀光經濟，振興地方發展。