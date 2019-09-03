九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



全台九成以上的金棗產自宜蘭，金色大地股份有限公司採購4000盒林美金棗茶包，未來將在上海等地的通路銷售。金色大地今天與縣農會簽訂合約，雙方強調「這只是一個開端」，未來宜蘭還有更多優質農產品，金色大地也有興趣協助擴大銷到對岸。

今天由金色大地總經理呂政璋、縣農會理事長游文雄代表簽約，縣長林姿妙、縣農業處長康立和與縣農會總幹事陳誌銘等人都到場見證。

金色大地在對岸擁有廣大銷售通路，月前林姿妙前往上海招商，雙方牽上線，進而促成產自礁溪的林美金棗茶銷往大陸。林姿妙感謝金色大地幫助優質農產躍上國際平台，宜蘭另有柚子與青蔥等農產品質都很好，希望未來擴大銷售品項。

金色大地所屬集團通路包括餐飲速食、便利店、線下/線上平台等實體通路超過5500門店、會員人數超過5000萬人的通路為基底，行銷台灣優質農產品。

金色大地總經理呂政璋強調，台灣的好農產是可以賣出去，農民賺到錢，就像他們連續4年在產地屏東、高雄契作檸檬一樣，為的就是能讓農民有安穩收入，也維持檸檬價格；現在為了宜蘭優質的農特產品前來宜蘭進行採購，好東西要與消費者分享。