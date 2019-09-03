華山愛心餐會伴中秋 尚缺近300份物資

2019-09-03 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



中秋月圓人團圓，為讓弱勢長輩不孤單過節，華山基金會今日舉辦「華山花蓮豐年祭暨中秋亮起來公益餐會」，來自花蓮縣百歲人瑞及弱勢長輩約160位一同參與。由於中秋關懷禮尚缺近300份，花蓮縣長徐榛蔚也幫忙募集，希望長輩們能度過溫暖中秋佳節。

每年中秋節前夕，華山基金會都會贈送關懷禮給弱勢長輩，關懷禮都是來自各界善心人士認助，今年花蓮全區需募集1100份左右，但截至活動今日只募集到700份左右，花蓮縣長徐榛蔚登高一呼，花蓮市民代表蔡翼鍾、壽豐鄉民代表許凱彬、花蓮縣議會秘書劉嘉泰、花蓮市公所秘書溫策帆、中山獅子會主席李明哲與吉安鄉長游淑貞，共認捐140份關懷禮。

徐榛蔚說，種福田要讓每個人都有機會，集結大家的愛心力量才會大，一點一滴把愛積少成多，集合愛的暖流，讓花蓮每位弱勢長輩都能溫暖過中秋。

華山基金會表示，今年公益餐會邀請李小龍神人團，帶來精采川劇變臉；現場二側安排花蓮縣傳統整復員職業工會成員協助長輩義診推拿紓解酸痛。另有花蓮縣政府、花蓮縣議會、吉安鄉公所、福蓉大飯店所捐助的60多份禮品下舉行摸彩，每位長輩還能獲得贊助杜倫燒帶回家享用，讓參與的長輩們心情十分愉悅。