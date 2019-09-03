慢城豆奶進校園 花蓮學童1614人健康加值

2019-09-03 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



農糧署輔導花蓮鳳榮地區農會，採用花蓮農改場培育的「花蓮1號」大豆品種，製成國產豆奶，規畫自明日起每周三提供花蓮鳳林、萬榮及光復鄉鎮，共21所學校、學童1614人國中小學童飲用。農糧署東區分署表示，花蓮1號大豆製成豆奶後，富含蛋白質、鈣、維生素B群等，更非基因改造，適合發育中學童飲用。

農糧署長胡忠一表示，配合「大糧倉計畫」，讓國產豆漿入校園，花蓮一號大豆是主推項目之一，在鳳林鎮推廣283公頃非基改大豆，安全又健康。並將鳳榮地區農會舊有豆奶加工場，更新設備後把花蓮一號製成豆奶，命名為「慢城豆奶」，一瓶大概200ml，所用的黃豆大概35公克以上，提供國中小學童飲用，預計一年可消耗2500公斤黃豆，地產地銷讓小朋友吃到當地生產農產品。

胡忠一說，黃豆可搭配米食，如此所有人體所需營養都大致足夠，繼台北市後，花蓮中區是第二個喝豆奶示範地區，未來會擴大至花蓮、台東跟宜蘭，很快包括離島學童都可以喝得到國產豆奶。

花蓮鳳榮地區農會總幹事黃榮和說，早期鳳林大量種植黃豆，後來不敵進口基改黃豆，而使黃豆與豆奶產業逐漸沒落。在農糧署支援下，更新改善鳳林的豆奶加工廠，去年起並輔導農友生產由花蓮區農改場培育、出漿率高的「花蓮一號」大豆品種，目前已經契作10公頃，每年產量約6萬公噸，未來將逐年增加生產面積到20、30公頃。

鳳林國小五年級施姓學生說，豆奶很香醇、好喝，用花蓮大豆製成的豆腐口感軟Q，比菜市場賣的還好吃。