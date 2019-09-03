影／為了媽祖 宜蘭縣府主管下海跳恰恰笑料百出

2019-09-03 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



「北台灣媽祖文化節」本周五登場，展開3天海陸媽祖大遶境後，最後一天1500桌平安宴「媽祖之夜」安排特別表演，由縣長林姿妙帶領21個局處長將在登台跳恰恰，今天在縣府大廳暖身試跳，有人手腳不協調，製造不少笑果。

「北台灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護台灣」9月6日至9月8日（農曆8月8日至8月10日）展開海、陸遶境民俗慶典活動，第一天88艘漁船從南方澳出海後，抵達頭城烏石港接駕後，接著展開陸上遶境，最後一天回南方澳席開1500桌的福宴，除了邀請許富凱等歌手藝人表演，最特別是縣長帶著各局處長組長成的「縣府打拚陣線聯盟」表演。

平常工作嚴肅的各主管今天以陣線聯盟成員現身，穿著白衫、黑長褲裝扮亮相，戴有羽毛的漁夫帽，伴隨失戀陣線聯盟的歌曲大跳恰恰；所有主管的肢體動作大致整齊，仍有少數人跟不上節奏，一個轉身步筏全亂了，也有人臀部馬達扭動靈活，惹得大家哈哈大笑。

縣府表示，各主管上周利用每天五點多下班後練習至今，有人難得跳舞，第一天練習同手同腳，笑料百出，後來慢慢進步，議長張建榮日前不小心驚見這支「舞團」團練感到有趣，還評點大家的舞技。

縣長林姿妙表示，縣府是個大團隊，各主管平常認真努力工作很辛苦，但缺乏運動，所以這次透過媽祖文化節活動，鼓勵大家舞動肢體，也達到同歡樂目的。