KIMIKO將直播教基隆市民如何瘦 還有5校可免費游4天

2019-09-03 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有舞蹈天后之稱的KIMIKO也會透過網路直播帶領民眾一起來運動。圖／報系資料照 分享 facebook 9月9日國民體育日，基隆市政府推運動場館免費用、明星老師直播教你瘦及萬人健走活動。基隆有5所學校游泳池，從6日到9日有4天期間免費開放使用，有舞蹈天后之稱的KIMIKO也會透過網路直播帶領民眾一起來運動。

基隆市長林右昌因為舊照被翻出後展開3個月的減肥計畫，他今天在市務會議後記者會說，最近已瘦了5、6公斤，養成運動作息最重要，精神才會變好，因為身體健康較不易疲倦，希望大家養成運動習慣。

林右昌分享減重方法，他說，現在消夜都不吃了，最愛的可樂也不喝，改為泡茶，他現在除了跑步，還騎單車，以前騎單車10分鐘就很喘，現在可以騎40分鐘到1個小時沒問題，他覺得基隆很多美食都很好吃，但一定要運動，只要找到呼吸的頻率，不會那麼累，也比會可以運動下去。

教育處指出，碇內國小游泳池開放免費時段為7日、8日中午12點到晚上6點，9日下午4點至晚上9點。七堵國小游泳池開放免費時段為6日、9日下午4點到晚上10點，7日、8日上午9點至中午12點，8日下午2點到3點30分有免費泳姿健檢，不限名額。

建德、暖西國小游泳池開放免費時段為7日、8日上午9點到下午5點，9日下午4點至晚上8點。安樂國小游泳池開放免費時段為7日、8日上午8點到下午6點，9日下午4點至晚上9點。民間業者Curves免費時段為9日下午1點30分至2點30分，名額有限需提前預約，電洽：（02）24275353。