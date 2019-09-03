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全國志工菁英出列 救復興空難普悠瑪翻車都有他

2019-09-03 12:43聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭傳喜訊，在災害防救志工、救護志工、防火宣導志工等各項，均通過內政部消防署甄選，獲選為最高殊榮的「志工菁英」。

榮膺全國志工菁英，包括宜蘭縣噶瑪蘭救難協會總幹事林國正、第二救護義消分隊副隊長李光倫、礁溪防火宣導隊助理幹事王麗華，內政部將公開表揚。

其中，林國正總幹事在民國90年加入宜蘭縣噶瑪蘭救難協會至今，提升專業技能，取得初級救護技術員（EMT1）及潛水專業證照，民國100年，協助協會經宜蘭縣政府消防局輔導訓練，正式登錄為宜蘭縣災害防救團體。

林國正熱心公益，只要接獲通報支援救災，便立即放下手邊工作快速趕赴現場救援，包括2015年台北復興空難、2018年普悠瑪火車翻覆事件、南澳神秘海灘5人失蹤協尋等案，他都一馬當先，不遺餘力，投入救災中，只求能多盡一份心力，幫助到更多需要幫助的人。

李光倫副分隊長自民國94年1月加入鳳凰志工隊，106年11月進入救護義消行列，服務14年，累積協勤時數高達2199小時。

平時協助救護車出勤執行勤務外，多次配合消防局活動協助緊急救護宣導活動，更在台鐵普悠瑪列車翻覆事件中，協助現場大量傷患急救處置，對於服務民眾、回饋社會更是不遺餘力。

王麗華助理幹事民國88年加入防火宣導隊，服務超過19年，認真服務礁溪鄉鄉民，對於防火宣導更是不遺餘力，不管大大小小的場次，總是會看到她努力的身影，宣導場次不計其數。

她認為，宣導是一份防範於未然的救人工作，居家訪視的重要性在此展露無遺，尤其近年住警器協助宣導推廣，更讓她深刻體會事前預防的重要，而不是遇到災害才記取教訓事後檢討。

宜蘭縣消防局指出，宜蘭縣一舉榮獲3項志工菁英的殊榮，顯現出宜蘭縣消防局及各民力團體對消防安全的重視及努力，更是對所有志工的肯定。

消防局徐局長表示，感謝所有志工對消防工作不辭辛勞之付出，對於3人能夠獲獎，致上最高的肯定，也藉此期待民眾踴躍投入志願服務行列，共同為增進社會祥和奉獻心力，共創健康友善城市願景。

礁溪防火宣導隊王麗華助理幹事(左2)。圖／宜蘭縣消防局提供
礁溪防火宣導隊王麗華助理幹事(左2)。圖／宜蘭縣消防局提供
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噶瑪蘭救難協會林國正總幹事(左1)協助南澳神秘海灘。圖／宜蘭縣消防局提供
噶瑪蘭救難協會林國正總幹事(左1)協助南澳神秘海灘。圖／宜蘭縣消防局提供
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宜蘭縣第二救護義消分隊李光倫副分隊長緊急救護協勤。圖／宜蘭縣消防局提供
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菁英噶瑪蘭

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