一天經手上千包 有她幫忙民眾丟垃圾變輕鬆

2019-09-03 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市環保局在東信路與正信路口、田寮河財鼠橋頭停放垃圾車，供錯過垃圾收運時間的民眾交運垃圾，市議員江鑒育安排志工廖小瑰協助民眾丟垃圾獲好評。1個多月前廖小瑰眼睛出狀況就醫休養，昨天重回崗位，接手民眾交運的垃圾包，樂在其中。

江鑒育說，環保局周一到周五上午6點到9點在財鼠橋頭停放清潔車和回收車，許多民眾開車、騎車出門上班途中順道丟垃圾。因為交運垃圾的人很多，又位在路口，如果騎士都擠到垃圾車旁丟垃圾，一定交通大亂，於是委請廖小瑰到現場接手垃圾包，避免交通阻塞。

廖小瑰說，環保局周日、周三停收垃圾，隔天垃圾量更多，媽媽李雅惠也會來幫忙。服務過程中有人會提起垃圾包交給她，但也有騎士要她彎腰拿放在機車踏板的垃圾包，現場兵荒馬亂，頭部常會東碰一下，西撞一下。

今年7月10日廖小瑰感覺視線模糊，就醫檢查發現視網膜剝離，就醫休養。江鑒育昨在「基隆人」、「基隆人大小事」臉書社團宣布小瑰「眼睛康復回來幫忙大家丟垃圾囉」，因為一天要經手上千包垃圾袋，希望大家能注意她的安全。

廖小瑰說，除了希望民眾交運垃圾不要爭先恐後，當清潔車運作「吃垃圾」時，她會暫停服務，此時有人會等不及自行丟垃圾。因於有些垃圾包會裝廚餘，一旦爆開噴濺到身分會很慘，請大家稍安勿躁。