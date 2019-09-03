瑞穗舞鶴公主特調 推清爽蜜柚咖啡

2019-09-03 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣瑞穗鄉盛產文旦柚，除了直接食用外，加進咖啡中、用蜂蜜調味後竟意外地清爽。瑞穗鄉舞鶴咖啡「公主」陳韻庭說，為幫在地柚農不至於賠本，更願意收購過剩文旦柚，把柚子果肉跟咖啡搭在一起，變成創意蜜柚咖啡，不但保留咖啡香醇，也有柚子清甜，更是天然飲品，也能幫忙行銷鶴岡文旦柚。

從台北嫁來花蓮的陳韻庭，與丈夫接下夫家農地，在7甲的土地上種茶、種咖啡及文旦柚、砂糖橘等樹種，並研製咖啡。她認為在地農產品優質，卻沒有行銷的好方法，決定在106年參與花蓮縣府首屆精品咖啡評鑑，以「公主咖啡」品牌拿下金牌，在今年的咖啡評鑑上，也獲得銅牌獎。

陳韻庭表示，只要觀光客來，就會邀請喝咖啡、紅茶，要把好的有機推出去，教客人用正確的方法品嚐，自己都把客人當成家人，如果不買也沒關係，讓客人感受到花蓮人的熱情，這裡就像是花東休息站，腳踏實地站在土地上招待顧客。

陳以為長輩愛喝茶、年輕人要喝咖啡，沒想到長輩們常點一杯咖啡；年輕人卻選擇喝茶，經過了解後，原來是年輕人大多在都市上班，要買一杯咖啡很簡單，但要喝一杯好茶，卻要到鄉下買有機茶葉，很多人離開前再採購茶葉回都市與朋友分享。