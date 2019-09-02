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佛心學校！花蓮上騰工商住宿費全免 3年省4萬元

2019-09-02 16:45聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

近來經濟不景氣及少子化，有多所私立學校因招生困難，不過花蓮上騰工商為照顧弱勢學生，只要是遠道的住校生完全免繳住宿費，幫助經濟不富裕家庭省下近4萬元，讓學生無後顧之憂的在校專心學習課業及技能。

校長溫智雄表示，讓孩子們沒有後顧之憂、安心向學是第一要務。雖然現在政府有高職免學費政策，公私立高職註冊費一樣只要幾千元，但住宿費用一學期也要6200元，三年六個學期下來起碼要37200元，對家長來說減輕經濟壓力。

上騰工商學務主任羅志屏指出，省下三、四萬元對弱勢家庭來說肯定是一大利多；就學校而言，如果學生有100人住校，一年學校少收124萬，3年下來學校少收372萬，不是小數目，全國沒有這樣的學校，但學校願意承擔社會責任，幫助政府照顧弱勢學生。

李姓住宿學生說，家裡為單親，父親務農，還有兩個妹妹要讀書，家裡確實負擔不小，但在免住宿費的福利下每學期可以省下6200元，很感激學校減免住宿費。鄧姓學生說，從小母親離家而去，家裡兩個孩子由奶奶照顧長大，也感謝學校在他入學間，送一份免住宿費大禮，真的是雪中送炭。

上騰工商總務主任高敏源幾乎三天兩頭往宿舍跑，要確認每個設備完好無缺，孩子都吃飽睡飽。他說，學校聘用有愛心的陳亞本老師擔任舍監，對孩子照顧得無微不至，不只常常辦理慶生會，讓壽星吃到蛋糕和雞腿，連哪個同學心情不好都會直接開導。實習處主任游恩郎更感謝近來有善心家長免費提供近100套的床墊、枕頭及涼背嘉惠學子。

另外，學校積輔導理住校生考取各項證照，依學生報名職種分成飛機修護班、機械加工班、汽車修護班、汽車噴漆班、機車修護班、中餐烹調班、烘焙班、美容班、女子美髮班等，利用放學後、夜間及假日，於檢定前由各科專業科目教師密集進行學科與術科的輔導，更重要的是完全不收費。幫助學生為自己的人生加值，將來走出一條屬於自己的康莊大道。

花蓮上騰工商為幫助清寒學生，提供免住宿費，幫家長省下近4萬元費用。圖／上騰工商提...
花蓮上騰工商為幫助清寒學生，提供免住宿費，幫家長省下近4萬元費用。圖／上騰工商提供
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