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身陷囹圄不忘助人 囑託捐贈白米月餅好過節

2019-09-02 09:45中央社 花蓮縣2日電

曾混幫派的「七逃人」陳國政，18歲起就進出監獄多次，如今邁入中年的他又因案入獄，雖然身陷囹圄不忘助人，他委託家人和同學代為捐贈300公斤白米給玉里家鄉的弱勢家庭。

協助採購捐贈物資的同學、玉里鎮民代表羅世泉說，陳國政除了捐出300公斤共150份白米之外，9月10日還要捐贈月餅和柚子，希望讓弱勢家庭、獨居老人們也可以開心過中秋節。

羅世泉、陳國政和玉里鎮啟模里長陳文祥都是玉里國中第八屆的校友，他們住在玉里鎮從小一起長大，如今將邁入耳順之年。

陳文祥說，玉里國中第八屆校友有600人左右，畢業40多年後找到290人，8年前他們組織玉里國中第八屆校友會，除了聯絡感情，也自由樂捐回饋鄉里、幫助弱勢。

這一次陳國政個人捐出物資，同學們認為，「應該是年歲有了，覺悟了。」

回憶起小時候，陳文祥說，他們一群孩子都喜歡打棒球，但在那個物質匱乏的年代，只有他和陳國政擁有棒球手套。陳國政從小在市場幫忙，家中是靠賣豬肉起家，家族在這個行業已逾50年了。

青少年時期，血氣方剛，陳文祥記得陳國政從花蓮高農轉學回玉里高中的第一天，就出手打了教務主任，從此就沒有再踏入校園，卻是進入幫派浪跡北部。

感情生活上，陳文祥說，陳國政有好幾段婚姻，如今有一個小他20幾歲的女友武清蓮在等著他出獄開啟新的人生。

來自越南河內的武清蓮來台10年，已說一口流利中文，她說，3年前透過朋友介紹認識陳國政，與陳的相處過程中發現他很有愛心，常常主動去助人，也告訴她有能力時要去幫助窮苦的人。

後來陳國政因案入獄，武清蓮說，她每週會從玉里搭車到吉安的花蓮監獄去探望陳國政，如果順利陳國政11月可望獲得假釋。「陳國政燒得一手好菜」，她希望屆時能開家餐廳一起打拚。

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