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影╱頭城搶孤裁判不同調？ 上屆冠軍遙遙領先卻被判違規

2019-09-01 19:45聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭頭城搶孤比賽落幕，但比賽過程疑因孤棚上、下的裁判「不同調」，致使上屆搶孤冠軍李育任被認定，逾時2分鐘才翻上孤棚；李實力堅強，甚至遙遙領先其他選手，卻被判失格，引起極大爭議，家人也在臉書貼文抗議不公，有100多人轉貼分享。對此爭議如何善後？頭城鎮中元祭典協會說，要問當天的裁判長，但裁判長說要問祭典協會。

頭城搶孤比賽8月29日深夜登場，羅東鎮公所這次報名了三隊，比賽開始約10分鐘，上屆2017年羅東冠軍選手李育任身手矯健，率先爬上塗滿牛油的孤柱頂端，其他選手落後一大截，他停留在上頭擦去雙手油漬，準備施展「倒翻棚」功夫，上了孤棚就是這屆比賽的冠軍。

眼見勝利在望，此時不斷有裁判廣播要他扣上安全帶，李不願意扣，因今年在領隊會議中曾爭議扣上安全帶後必須在2分鐘內翻棚，比賽前兩天才通知這項新規定，但棚上有位裁判要他扣安全帶，還說這段時間不計算，李一度抬頭確認後才扣帶。

李育任翻棚成功，響起如雷掌聲，上棚台後也依規定轉動豬頭方向，接著要爬上孤棧時，大會突然廣播大喊「李育任、李育任選手，違反競賽規則，請下來⋯」，現場一陣譁然，結果第一名選手就被雲梯車從孤棧上請了下來。當場向主辦單位抗議，但不被接受。

另起爭議是當第一名喪失資格，理當由第二位翻棚成功的屏東滿洲隊第一名，但主辦單位又判羅東A隊選手先爬上孤棧，鋸下順風旗，所以羅東A隊冠軍，並不是翻棚領先的滿洲隊冠軍，此事也同樣引起不滿。

頭城鎮中元祭典協會當下說明，李育任從扣上安全帶到翻棚時間加起來，超過2分鐘規定，被判失格；滿洲隊是因為豬頭已經被先前的李育任轉向，所以要以鋸孤棧做為判定勝負的標準。

羅東A隊的翻棚獎金、鋸順風旗及加碼獎金等，共抱走40萬元，錯失冠軍的李育任難掩失望。這兩天李的叔叔李誌勝接連在臉書貼文，同時也上傳當天的錄影帶加註說明，棚上裁判要求李育任先扣上安全帶，還強調「安全要緊，不會計算時間」，李擔心扣上安全帶後就開始計時，起初拒絕，但最後在裁判催促才扣上，沒想到聽從裁判指示先扣安全帶，卻因「超出時間」被判失格。

李誌勝表示，「這是一場全台轉播，甚至國外都在觀看的競賽，卻搞了這麼大烏龍」，為何賽制規則變來變去？為何棚上的裁判和裁判長如此溝通不良？他們不是輸不起，而是努力好久的好手不應該被「黑掉」，要求主辦單位對外公開說明、道歉，還給所有參賽選手應有的榮譽與尊重。

頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村今天重申，李姓選手翻棚超過2分鐘規定，至於是否棚上與棚下裁判不同調？必須問裁判長；裁判長林銘洲表示，他們問過所有裁判，大家都否認說過扣安全帶的時間不計算，此事如何善後？要問協會。

「倒翻棚」非常耗費力氣而且危險，林銘洲私下坦承，這次比賽改為2分鐘內要翻棚，對選手而言是「殘忍的規定」，所以他賽前才一直不願意公布這新規定。

頭城搶孤上屆冠軍好手李育任(左上)攀爬1號孤柱，遙遙領先其他選手。 圖╱本報資料...
頭城搶孤上屆冠軍好手李育任(左上)攀爬1號孤柱，遙遙領先其他選手。 圖╱本報資料照
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頭城搶孤好手李育任率先攀爬到孤柱最頂端，「倒翻棚」上棚台，卻被判違規。圖╱本報資...
頭城搶孤好手李育任率先攀爬到孤柱最頂端，「倒翻棚」上棚台，卻被判違規。圖╱本報資料照
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羅東搶孤中元祭

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