董恆毅為台東體操奉獻生命 游朝偉決定接棒傳薪

2019-09-01 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



今年5月29日下午5點多，有台東「體操教父」稱號的教練董恆毅，在台坂國小體操館指導小朋友練習單槓動作，意外從確保選手安全的保護台摔下，後腦重擊地板，送醫不治，董的得意門生游朝偉今天表示，他決定接棒回台東擔任體操教練，傳承老師的精神，回報母校昔日栽培之恩，也回饋地方。

享年60歲的董恆毅出身台東卑南族卡大地布部落，民國77年以約聘教練方式到最偏遠的達仁鄉台坂國小成立體操隊，當年學校沒有專業訓練場館與設備，董用最克難的方式教體操，利用教室外窗台讓學生練倒立，在校園埋輪胎代替鞍馬，假日才帶著學生到台東大學借用體操館設施，直到101年6月才有了簡易體操館。

在董恆毅訓練下，台坂國小不只在小學體操比賽屢獲亮眼成績，選手成長後更在國內多項體操競技獲獎無數，國內體操選手游朝偉、在今年全中運體操項目獲得2金1銀1銅的黃彥章，都是董恆毅的得意門生之一。

游朝偉曾獲105年全運會體操雙槓金牌、2017年世大運吊環第8名，他正積極準備爭取2019年10月在德國舉辦的體操世錦賽國手資格，他希望入選國手在世錦賽有好成績，代表台灣參加東京奧運。

「進軍奧運殿堂是所有運動員人生最大的心願」游朝偉說，「雖然我脊柱曾受傷動過兩次大手術，如果能拚，我還是想拚一下。」

游朝偉說，今年四月他到全中運會場探視參加比賽的小學弟們，就跟董老師說過，有機會他想回台東，跟董老師教體操，董老師鼓勵他爭取參加世錦賽及奧運資格，實現自己的夢想，但也支持他回台東教體操。

游朝偉說，已跟台坂國小談好，以約聘方式擔任體操教練，他說，董老師一手拉拔他起來，他覺得自己有責任傳承董老師的精神，延續台東體操薪火，回報母校、回饋地方。