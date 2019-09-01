花蓮縣農會赴淡水推銷農產品 開拓都會區市場通路

2019-09-01 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣農會總幹事官俊彥率領20位優質的小農，今日在水捷運站旁公園廣場，舉辦東部好農金色水岸假日市集活動。現場不但可購買優質農產品，還可玩「文旦陀螺」，希望產地直送當季農產品提供優惠、宅配服務，讓民眾體驗並選購東部安全安心優質好農產。

農糧署東區分署長陳昌岑表示，宜蘭、花蓮、台東三縣擁有純淨水源和土壤的優質農業環境，也是國內有機、友善種植面積最多的縣市，為行銷東部農特產品，農糧署東區分署與東部三縣地方政府及農會合作，首次共同在淡水河岸辦理行銷東部優質農產品的假日市集活動，由產地直送當季農產品提供北部都會區消費者品嚐選購。

陳昌岑指出，東部是國內優質品牌稻米產區，其他農產品種類多元且具特色，包括花蓮的大西瓜、文旦柚、金針等，希望為東部農民在大台北都會區尋找優質據點，因此在淡水金色水岸舉辦假日市集，讓大台北地區的消費者可立即品嚐到新鮮的東部農產品，並同時拓展都會區產品市場通路。

陳昌岑說，東部各縣一直以來致力發展有機友善農業，生產面積超過4380公頃，是國內有機友善生產面積最多的地區，近3年為加強消費者對東部農產品的認知與購買信心，同時推廣在地雜糧特作，推動產銷履歷生產驗證及雜糧轉作面積更大幅成長40％以上，產銷履歷不僅讓民眾清楚農產品從農場到餐桌的過程，更藉由第三方驗證體系，為消費者把關。