素人畫花蓮 傳遞5歲至80歲七腳川溪故事

2019-09-01 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣吉安鄉好客藝術村為當地藝文重鎮，每月帶來精彩藝文展覽。吉安鄉公所結合東海岸文教基金會及水源生活畫室，帶領民眾一同領略吉安七腳川溪之美，舉辦《許水源與七腳川溪的25個故事》展覽，指導老師許水源教導5歲至85歲學員們共25幅畫作，將過往居住經驗、豐富想像透過巧手筆觸描繪呈現。

《許水源與七腳川溪的25個故事》即日起至9月29日，在吉安鄉好客藝術村展覽。指導老師許水源表示，藝術就像植物，透過美學生活灌溉成長，在心中「植行」最真實自然生命風景。透過生活創作，以流淌在中央山脈下，回歸於蔚藍太平洋的七腳川溪為主題，紀錄從山林到田野、從自然到人文的記憶呈現，教導學員創作自己與土地情感的故事畫面。

許水源的74歲母親許黃碧梅也跟著將記憶中的樹木畫下，讓許感動媽媽在沒有學習繪畫的經驗下，能跟自己一起創作，提升對顏色的喜愛，欣賞生活美學。還有一位85歲吳沈牡丹畫小時候吃到可口西瓜的回憶，充滿亮麗色彩，讓讓人感受到童年的快樂。

策展人之一的孫紹華表示，展場以黑白光影呈現吉安鄉四季，透過主題呈現生命傳承，其中有17位小孩及青年創作，包括對環境的重視、大自然的景物及開啟內心世界對於吉安的想像，結合自我創作發揮獨特藝文美感，除了期望透過畫展讓孩子與吉安鄉大自然互動連結，更希望幫助更多小孩從創作中找到自信與靈感，透過展覽讓孩子的藝術創作被看見。