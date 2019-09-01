黃金蜆節開跑 千人摸蜆搶好禮

2019-09-01 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



有「黃金蜆故鄉」之稱的花蓮縣壽豐鄉立川漁場，今日舉辦國際黃金蜆節活動。立川漁場免費開放養著數百斤珍貴黃金蜆池供民眾摸蜆，民眾摸蜆摸得不亦樂乎；主辦單位將千份好禮兌換券放進高空大炮，鳴空發射讓民眾紛紛展現靈活身手接下，獎勵價值超過百萬。

今年黃金蜆節增設具花蓮當地特色快閃市集，「金蜆廚藝小當家」特別邀請花蓮銘師傅餐廳主廚莊育賢，現場示範兩道以黃金蜆為主角的健康料理—金蜆脆丸與絲瓜金蜆，更有DIY專區如何將蜆殼物盡其用，製作出文創小物。

立川漁場跨行養殖、休閒、生技，今年度對外公布養殖黃金蜆帶來的環保績效。根據立川研發團隊研究結果顯示，黃金蜆養殖單位產能面積為30噸／公頃／年，碳隔離能力為單位森林的4.48倍，此成果尚未將濕地中底棲生物固碳量計入。