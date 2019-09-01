親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港機場再現示威集結 民眾將推車封住入口對峙中

黃金蜆節開跑 千人摸蜆搶好禮

2019-09-01 14:41聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

有「黃金蜆故鄉」之稱的花蓮縣壽豐鄉立川漁場，今日舉辦國際黃金蜆節活動。立川漁場免費開放養著數百斤珍貴黃金蜆池供民眾摸蜆，民眾摸蜆摸得不亦樂乎；主辦單位將千份好禮兌換券放進高空大炮，鳴空發射讓民眾紛紛展現靈活身手接下，獎勵價值超過百萬。

今年黃金蜆節增設具花蓮當地特色快閃市集，「金蜆廚藝小當家」特別邀請花蓮銘師傅餐廳主廚莊育賢，現場示範兩道以黃金蜆為主角的健康料理—金蜆脆丸與絲瓜金蜆，更有DIY專區如何將蜆殼物盡其用，製作出文創小物。

立川漁場跨行養殖、休閒、生技，今年度對外公布養殖黃金蜆帶來的環保績效。根據立川研發團隊研究結果顯示，黃金蜆養殖單位產能面積為30噸／公頃／年，碳隔離能力為單位森林的4.48倍，此成果尚未將濕地中底棲生物固碳量計入。

立川漁場總經理蔡志強表示，過去的國際黃金蜆節著重在主題分享，今年則特別呼籲大家要更重視全球暖化威脅，該現象甚至會對地球上的鄉鎮造成危機，因而全球共同努力做環保實為第一要務，希望透過獨有技術養殖出的「黃金蜆」提高其營養價值、養蜆減碳，實現「愛地球」願景，幫助更多人得到健康，能找到更多對環境友善、更有智慧的愛地球法則。

2019國際黃金蜆節開跑，主打「養蜆環保救地球」。圖／立川漁場提供
2019國際黃金蜆節開跑，主打「養蜆環保救地球」。圖／立川漁場提供
分享
花蓮立川漁場用高空大炮發射好禮兌換券，吸引民眾瘋搶。圖／立川漁場提供
花蓮立川漁場用高空大炮發射好禮兌換券，吸引民眾瘋搶。圖／立川漁場提供
分享
參加摸蜆活動的民眾，將黃金蜆裝進臉盆裡，開心展示摸蜆成果。圖／立川漁場提供
參加摸蜆活動的民眾，將黃金蜆裝進臉盆裡，開心展示摸蜆成果。圖／立川漁場提供
分享

相關新聞

影／候車亭太小通勤族日曬雨淋 基市府要延長又難產

2019-09-01 12:36

台東縣體育績優有功人員表揚 他奉獻45年她15歲泳奪3金

2019-09-01 11:54

封閉4年 礁溪五峰旗最上層瀑布區今開放

2019-08-31 23:49

讀醫學系的青年小說家江宗凡 發表科幻小說二部曲

2019-08-31 23:28

提供青創平台 花蓮吉安鄉公所推多元主題市集

2019-08-31 23:26

2千歲太鼓團 台東火車站快閃表演

2019-08-31 23:23

暖暖運動公園 將斥資1600萬增兒童遊戲區

2019-08-31 23:18

提前發包 台東學生健檢不卡關

2019-08-31 23:12

林田山園區 爭取4年10億修復計畫

2019-08-31 23:08

守護母親心血 老師接手柚園獲獎

2019-08-31 23:02

罹癌柚農開放採果 民眾擠爆

2019-08-31 22:57

影／海拔2千遇見黃喉貂 沒有垃圾是最美的風景！

2019-08-31 19:41

林姿妙最大張支票兌現 1億2千萬免費午餐吃到了

2019-08-31 16:13

打造花蓮林田山為林業文化廊道 林務局計畫4年投10億

2019-08-31 16:09

宜蘭染時尚走秀 金棗葉瓜藤都是染材還可染出山水畫

2019-08-31 14:27

為了對媽媽的愛 國中老師接家傳柚園當假日農夫還得獎

2019-08-31 12:30

影／台東老人會近2千歲太鼓隊 車站快閃表演贏掌聲

2019-08-31 12:15

影／宜蘭罹癌柚農開園首日就爆量 限額3百、千人排隊

2019-08-31 12:11

封了4年美景 礁溪五峰旗最上層瀑布區明天終要開放見客

2019-08-31 10:34

基隆暖暖運動公園1600萬元改造 增兒童遊戲專區

2019-08-31 10:33

睽違30年林秀偉經典舞作「無盡胎藏」今晚重現基隆演出

2019-08-31 09:54

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

海祭比基尼辣妹退熱浪 這張照引遐想網友跪求正面照

2019-08-31 19:22

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35

「小弟」變成剝皮辣椒 移工聽信前輩自己拿刀片割包皮

2019-08-31 19:33

超誇張！這重量孩子站上幾米人偶拍照 網友罵恐龍家長

2019-09-01 11:17

3公里長路歷經3名縣長 員埔路由5尊神明祈福後通車

2019-08-31 20:16

林姿妙最大張支票兌現 1億2千萬免費午餐吃到了

2019-08-31 16:13

掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31

北捷票價喊漲 丁守中：1280月票應降到888元

2019-08-31 19:31

影／怕找不到對象 老爸在臉書社團幫工程師兒子徵女友

2019-08-31 21:32

竹南53庄媽祖大遶境登場 首日車隊遊庄

2019-08-31 21:03

日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23

影／最強阿嬤硬卡馬英九 還要特勤幫金雞過爐

2019-08-31 19:39

非六都首個獲准成立 苗北藝文中心將轉型「行政法人」

2019-08-31 21:04

影╱校園樹木被理光頭！ 白眼女神黃捷和愛樹團體聲援

2019-08-31 16:18

劍湖山加碼秋冬旅遊補助 免費暢玩水陸雙樂園多項優惠

2019-08-31 16:50

張大千三巨石 巴西漂洋過海落腳故宮南院

2019-09-01 10:07

秋冬國旅補助明天上路 高雄飯店推優惠搶客　　　

2019-08-31 22:32

時代力量北市議員林穎孟 宣布辭議會黨團總召

2019-08-31 22:28

總統加持企業認購5千箱 麻豆文旦節明登場

2019-08-31 19:29

罰不怕 台中3非法旅宿斷水電

2019-08-31 23:31

台東縣體育績優有功人員表揚 他奉獻45年她15歲泳奪3金

2019-09-01 11:54

影／海拔2千遇見黃喉貂 沒有垃圾是最美的風景！

2019-08-31 19:41

北捷公司提取消8折 新北交通局憂降低搭乘意願

2019-08-31 22:30

叫阮第一名／許明恥棄百萬年薪 返鄉推金門黑蒜頭

2019-08-31 23:20

讀醫學系的青年小說家江宗凡 發表科幻小說二部曲

2019-08-31 23:28

南迴鐵路電氣化工程 台東-潮州到年底這些時段雙向停駛

2019-09-01 12:24

台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動 遊客讚賞

2019-08-31 21:32

攸關荷包 雙北多項新制今上路

2019-08-31 23:24

影／柯文哲虧韓國瑜、蘇貞昌 批比人高公文太「給摟」

2019-08-31 22:57

高雄市長韓國瑜拚總統 基進高雄黨部：府內沒大人？

2019-08-31 16:20

高市清潔隊員招考 動用金屬探測器及隱形耳機偵防設備

2019-08-31 17:46

卓蘭大叔飛行夢 紙飛機博物館2.0將登場

2019-09-01 08:58

陳其邁以敗選勉家扶學子 「沒人會比陳其邁更慘」

2019-08-31 16:39

2019屏東動漫展開幕 呈現動漫文化多元內涵

2019-08-31 19:24

影／城市之森生活藝術節 新竹公園聽音樂逛市集玩手作

2019-08-31 19:31

Sogo新竹站前館收攤 民眾拍照留念

2019-09-01 00:01

中秋節要點亮十三層遺址！首發團還可吃漁夫餐

2019-08-30 23:53

貢寮音樂祭周末湧人潮 比基尼比辣

2019-08-31 23:47

以生死之間為題 柯文哲分享外科醫生心路歷程

2019-08-31 16:42

影／鹹豬肉獲海祭海洋獨立音樂大賞 侯友宜坐沙灘聆聽

2019-08-31 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top