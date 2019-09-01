台東縣體育績優有功人員表揚 他奉獻45年她15歲泳奪3金

2019-09-01 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣今天上午舉行108年度體育績優人員與團體表揚大會，共表揚11人及7團體，其中新生國中退休教師李峰銘奉獻台東籃壇45年；15歲的徐芳澄在今年4月全中運游泳項目奪得3金，也是台東暌違25年後，再度於全中運游泳獲得金牌。

表揚大會今天上午9點在台東市寶桑國小綜合活動中心舉行，個人部分有全民運動推廣獎李峰銘（新生國中退休主任）、黃培竣（關山國小教務主任）、陳誌甫（木球委員會總幹事）、戴達烜（鹿野國小教師）；傑出教練獎徐嘉男（縣政府教育處）、葉明嘉（台東體中教師兼棒球隊總教練）、楊志明（豐田國中足球教練）、王尚美（滾球委員會教練）、鐘炫錡（台東體中軟式網球教練）；傑出運動員獎游朝偉（台坂國小體操教練）、徐芳澄（東海國中畢業生）。

另，今年獲得今年台東縣體育有功團體獎的單位：高智爾球委員會、新生國小、國際標準舞委員會、溜冰委員會、長濱國中、卑南國小柔道隊、台東高中。

李峰銘在民國63年從台灣師範大學體育系畢業後，就被分發到台東新生國中任教，積極推動台東籃球運動，至今仍持續為台東籃壇奉獻心力，過去45年來他為台東培育出眾多女子籃球國手，仍現役有國泰女籃羅蘋、中華電信女籃陳晏宇。