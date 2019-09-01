超誇張！這重量孩子站上幾米人偶拍照 網友罵恐龍家長

2019-09-01 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭幾米主題廣場被人發現，有個爸爸扶著大約90公斤重的男孩站上幾米人偶拍照，不管旁人異樣眼光，還拍不只一次。誇張行徑被其他遊客拍下貼臉書社群，掀起網民爆罵缺乏公德心、沒水準、家長的教育在哪裡？

位於宜蘭市火車站附近的幾米主題廣場是座免費開放式公園，昨天下午1點多，一位桃園來的陳姓遊客親眼目睹有個爸爸扶著大約90公斤重的十幾歲孩子，讓孩子站上「向左走、向右走」幾米繪本的男偶身上拍照，雙腳踩在男偶的行李箱，還兩度讓孩子站上去，每次3到5分鐘，看了擔心行李箱會不會斷掉？

無視周邊遊客投以異樣眼光，陳男在旁邊拍下誇張畫面，事後PO在「爆廢公社」，底下一堆網友留言，人偶快壞了誰要負責、胖子不可恥可恥是腦裝屎、恐龍家長沒水準、可惡、缺乏公德心、家教在哪裡？這重量…為幾米人偶默哀…。

陳男說，誇張行徑的遊客一群人，應該是家庭旅遊，聽他們講話的口音像廣東話，是外地來的觀光客。

宜蘭縣政府工旅處表示，昨下午透過監視器發現孩子站上人偶，以廣播提醒制止，通常都是外地遊客才會出現這種行為，一旦屢勸不聽，會依照公園管理自治條例開罰1200元到6000元。