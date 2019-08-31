提供青創平台 花蓮吉安鄉公所推多元主題市集

2019-08-31 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣吉安鄉公所為了建置青創平台，規畫多元主題青年市集，今天下午在吉安好客藝術村舉辦首場「吉野市集」，鄉長湖淑貞穿上日本和服與民眾互動，現場近20個咖啡、烘焙等手作小攤位，鄉公所表示，接下來9至11月還有4場，歡迎一起到好客藝術村尋寶。

游淑貞表示，吉安鄉公所向內政部營建署爭取計畫，獲補助130萬元。為了推廣地方青年的產品，以市集方式，提供業者們一個可以共同露出的平台。今天首場「吉野市集」，結合和服體驗及社區歌舞、管樂展演，還有咖啡、烘培業者、手作、餐飲業者、民宿業者、發展協會等近20個攤位，呈現吉安特色。

第一次擺攤的蔡姓學員表示，過去因為缺乏行銷經驗與管道，只能透過網路社群平台行銷商品，感謝鄉公所規畫系列行銷課程，幫助在行銷商品上能有多一些發想，也能拓展客源。

游淑貞說，為了推廣地方青年的產品，鄉公所串聯在地產業，整合鄉內觀光休閒資源，透過青年交流座談會，建立相互合作模式，創造產業串聯平台。接下來還有4場在地產業市集，時間是9月28日、10月26日、11月9日及11月23日，歡迎民眾一起來分享吉安青年的手作與創意。