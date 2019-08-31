林田山園區 爭取4年10億修復計畫

2019-08-31 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮林田山林業文化園區保留昔日運材用舊軌道，充滿濃濃林業風情。 記者王燕華／攝影 分享 facebook 花蓮縣中區的林田山林業文化園區，曾是台灣四大林場之一，林業蕭條後轉型觀光景區，每年吸引近30萬人次造訪。林務局擬投入10億元，分4年修復千餘公尺舊運材軌道及72棟老舊日式宿舍，10月將提送計畫向行政院爭取經費。 立委蕭美琴（前排右）昨邀農委會主委陳吉仲（前排中）造訪林田山，盼中央支持林業文化資源計畫。 圖／蕭美琴服務處提供 分享 facebook

花蓮林管處長楊瑞芬昨表示，若能順利爭取經費，後年起可分4年施工，從交通、產業、經營等面向，打造美麗的林業文化廊道。 花蓮林田山林業文化園區保留多棟日式建物，其中部分經林務局修復活化。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

位於鳳林鎮、萬榮鄉交界處的林田山，自1918年開展伐木事業，全盛時期超過500戶，曾是熱鬧的山城小聚落。林業沒落後，林務局17年前起著手修復園區的中山堂、林業生活館等建物，結合社區推動觀光，成為花蓮中區一顆明珠。 花蓮林田山林業文化園區保留當時伐木器械遺跡，充滿濃濃林業風情。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

林務局10月將向行政院提報「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫（第一期）110至113年」，立委蕭美琴前天邀農委會主委陳吉仲到園區爭取支持，陳肯定計畫內容。 立委蕭美琴（前排左）昨邀農委會主委陳吉仲（前排中）造訪林田山，盼中央支持林業文化資源計畫。 圖／蕭美琴服務處提供 分享 facebook

花蓮林管處規畫，4年10億元計畫最大亮點是修復園區內1234公尺長的舊運材軌道，並行駛電動遊園列車，還打算投入7億5千萬元，修復舊有冰店、食堂、原子炭工廠及日式宿舍群共72戶，也將發展聯外自行車路網系統、現有停車場外移以達到園區無車化，結合周遭產業作為銷售平台、吸引在地木創藝術家駐村，發展long stay林業聚落生活體驗。