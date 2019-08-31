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林姿妙最大張支票兌現　1億2千萬免費午餐吃到了

2019-08-31 16:13聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣長林姿妙最大競選支票兌現了。她推動學童午餐免費，這個學期先編列1億2千萬，辦理宜蘭縣國中小學學生就學期間免費營養午餐，經費預算爭取宜蘭縣議會通過，這項首創的措施在開學上路。

政策今年實施，國中小學昨天開學，學生即吃到第一餐免費午餐。

宜蘭有3萬多名國中小學童，每人每餐41元，一學年上課200天，一年約要3億，今年先籌編半年，就是一個學期，1億2千多萬元，一名學童一餐省41元，一學期省4千元，一學年200天，每人可省8千元。

縣政府表示，為了減輕宜蘭縣年輕父母的經濟壓力，積極推動宜蘭縣國中小學童免費營養午餐政策，縣長林姿妙後天（9月2日）宜蘭縣內各國中小學校108學年度第1學期開學首週，將到頭城鎮頭城國小訪視學童營養午餐辦理情形，

縣政府表示，為了落實政策，縣府積極研擬具體配套措施，並成立營養午餐基金專戶，接受民間資源挹注，以求能永續推動。

林姿妙強調，除了確保營養午餐品質、優先採用在地食材，讓學童在學校能吃得飽、吃得均衡，也讓辛苦打拚的父母們知道縣府的用心，此項政策，讓學童享用安全健康的免費營養午餐的同時，也可帶動宜蘭的在地農業產業經濟提升。

縣政府表示，宜蘭縣學童營養午餐供應方式除了公辦公營自設廚房，另有公辦民營自設廚房、他校供應及中央廚房供應模式，每月團膳廠商開立菜單並由校園營養師審核，營養午餐食材品質與安全由團膳廠商自主管理檢驗及相關單位不定期抽驗，各校皆有指派專責人員為當日食材進行驗收與把關品質，並於營養午餐製備過程監廚。

另外，縣政府也聘請多名營養師每月不定期至各校訪視輔導廚房的衛生與安全。

宜蘭縣長林姿妙推動學童午餐免費，這個學期先編列1億2千萬，辦理宜蘭縣國中小學學生...
宜蘭縣長林姿妙推動學童午餐免費，這個學期先編列1億2千萬，辦理宜蘭縣國中小學學生就學期間免費營養午餐，經費預算爭取宜蘭縣議會通過，這項首創的措施在開學上路。記者羅建旺／攝影
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營養午餐林姿妙

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