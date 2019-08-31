親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

打造花蓮林田山為林業文化廊道 林務局計畫4年投10億

2019-08-31 16:09聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣中區的林田山林業文化園區，曾是台灣伐木重鎮，林業蕭條後轉型觀光景區，每年吸引近30萬人次遊客造訪。林務局花蓮林管處擬投入10億元，分4年修復千餘公尺舊軌道及72棟老舊日式宿舍，林務局10月將提送計畫向行政院爭取經費。

花蓮林管處長楊瑞芬今天表示，若能順利爭取經費，後年開始可分4年施工，從交通、產業、經營等面向，打造美麗的林業文化廊道。

位於鳳林鎮、萬榮鄉交界處的林田山是台灣四大林場之一，自1918年開展伐木事業，全盛時期超過500戶，曾是一處山城小聚落，林務局從17年前開始著手修復園區的中山堂、林業生活館等建物，結合社區推動觀光，成為花蓮中區一顆觀光明珠。

立委蕭美琴曾邀總統蔡英文、行政院前院長賴清德等人造訪，讓中央了解林田山的珍貴價值。蕭昨再邀農委會主委陳吉仲到園區了解發展規畫，要求林務局加速進行，陳吉仲十分肯定計畫內容。

據花蓮林管處規畫，4期10億元計畫內容，最大亮點是修復園區內1234公尺長的舊軌道，並行駛電動遊園列車，還計畫投入7億5千萬元，修復舊有的冰店、食堂、原子炭工廠及日式宿舍群共72戶。

另也將發展聯外自行車路網系統、現有停車場外移以達到園區無車化，結合周遭產業作為銷售平台、吸引在地木創藝術家駐村，發展long stay林業聚落生活體驗。

楊瑞芬表示，林管處已將計畫提報林務局，將由局內彙整後，10月向行政院提報「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫（第一期）110至113年」，以林田山、東勢、嘉義、羅東、竹東5處林業文化園區及一處增加都會型林業文化資源為核心，打造林業文化廊道。

蕭美琴說，林田山是串連花東縱谷觀光資源的重要節點，林務局近年持續投入資源發展，希望未來能夠延續下去，成為地方的新亮點。

立委蕭美琴（前排左）昨邀農委會主委陳吉仲（前排中）造訪林田山，盼中央支持林業文化...
立委蕭美琴（前排左）昨邀農委會主委陳吉仲（前排中）造訪林田山，盼中央支持林業文化資源保存計畫。圖／蕭美琴服務處提供
分享
花蓮林田山林業文化園區保留當時運材用舊軌道，充滿濃濃林業風情。記者王燕華／攝影
花蓮林田山林業文化園區保留當時運材用舊軌道，充滿濃濃林業風情。記者王燕華／攝影
分享
花蓮林田山林業文化園區保留當時伐木運材遺跡，充滿濃濃林業風情。記者王燕華／攝影
花蓮林田山林業文化園區保留當時伐木運材遺跡，充滿濃濃林業風情。記者王燕華／攝影
分享
立委蕭美琴（前排右）昨邀農委會主委陳吉仲（前排中）造訪林田山，盼中央支持林業文化...
立委蕭美琴（前排右）昨邀農委會主委陳吉仲（前排中）造訪林田山，盼中央支持林業文化資源計畫。圖／蕭美琴服務處提供
分享
花蓮林田山林業文化園區保留多棟日式建物，其中部分經林務局修復，散發濃濃林業風情。...
花蓮林田山林業文化園區保留多棟日式建物，其中部分經林務局修復，散發濃濃林業風情。記者王燕華／攝影
分享

修復行政院陳吉仲

相關新聞

宜蘭染時尚走秀 金棗葉瓜藤都是染材還可染出山水畫

2019-08-31 14:27

林姿妙最大張支票兌現　1億2千萬免費午餐吃到了

2019-08-31 16:13

為了對媽媽的愛 國中老師接家傳柚園當假日農夫還得獎

2019-08-31 12:30

影／台東老人會近2千歲太鼓隊 車站快閃表演贏掌聲

2019-08-31 12:15

影／宜蘭罹癌柚農開園首日就爆量 限額3百、千人排隊

2019-08-31 12:11

封了4年美景 礁溪五峰旗最上層瀑布區明天終要開放見客

2019-08-31 10:34

基隆暖暖運動公園1600萬元改造 增兒童遊戲專區

2019-08-31 10:33

睽違30年林秀偉經典舞作「無盡胎藏」今晚重現基隆演出

2019-08-31 09:54

基隆麻油雞麵線+荷包蛋+高麗菜吃過成主顧 夏天小月也滿座

2019-08-31 07:51

基隆和平島「好漂Pet」 帶寵物游泳

2019-08-30 23:57

美食新天地／一香麵食 麻醬麵、餛飩湯 鮮甜好滋味

2019-08-30 23:32

國民黨花蓮黨部 20多人上門「宣示主權」

2019-08-30 23:30

3領域亮眼 基隆獲ASOCIO智慧城市獎

2019-08-30 23:20

台東徵食材友善餐廳 開放報名

2019-08-30 23:10

美食新天地／實玉油飯、麵線味美 主顧有好吃菜單

2019-08-30 23:07

好兄弟回去了！基隆老大公廟今晚關龕門

2019-08-30 22:50

最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42

它像把神奇的魔法棒 台東金峰鄉產業大蛻變

2019-08-30 18:39

台東食材友善餐廳認證徵選 品質掛保證的在地好滋味

2019-08-30 17:33

影／牽罟也能做學術 宜蘭大學研究魚種與節氣關係

2019-08-30 17:18

基隆和平島公園 中秋連假寵物泳池、寵物瑜珈享清涼

2019-08-30 14:42

剛說要換車就抽中70萬新車 她超幸運還懷疑碰上騙徒

2019-08-30 14:32

陳吉仲巡視花蓮文旦柚採收 承諾今年不會滯銷

2019-08-30 14:04

北台灣媽祖節 宜蘭單車騎士揹媽祖出巡

2019-08-30 12:52

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37

鯖魚祭下月7日登場 來南方澳過個最有海味的節慶

2019-08-30 12:29

被譏路爛得像越野賽道 基隆信三路重鋪31日完工

2019-08-30 12:05

影／宜蘭南屏入學有3件見面禮 見到小黃帽請減速

2019-08-30 11:33

腦麻兒的「瓶蓋任務」 甘姓多障志工為慈濟作回收

2019-08-30 10:42

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

2019-08-31 11:31

桃園捷運綠線延伸中壢 交通部今審查通過可行性研究

2019-08-30 17:53

北捷擬取消8折優惠 捷運族憂：小確幸不見了

2019-08-31 10:29

台中海線八大異事 網友自嘲「能在這長大是奇蹟」

2019-08-31 10:58

砍完敬老金 再砍捷運8折優惠？柯文哲：未來幾個月討論

2019-08-31 09:52

濃濃瓦斯味！ 台中沙鹿挖斷瓦斯管線附近店家急撤離

2019-08-31 12:07

秋冬遊台南 入住41家專案房型享住2晚優惠

2019-08-30 16:44

基隆麻油雞麵線+荷包蛋+高麗菜吃過成主顧 夏天小月也滿座

2019-08-31 07:51

澄清湖水廠將檢驗電氣設備 高雄萬餘戶明將停水12小時

2019-08-31 11:18

身障者有福了！ 蘆竹國民運動中心首創無障礙坡道泳池

2019-08-30 17:13

麻豆文旦之亂抗韓流 蔡英文今到台南全力行銷

2019-08-31 12:44

最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42

貢寮海祭今晚熱力開唱一連3天 比基尼正妹戲水逐浪

2019-08-30 20:17

封了4年美景 礁溪五峰旗最上層瀑布區明天終要開放見客

2019-08-31 10:34

台中3家非法旅宿罰不怕 市府強制拆錶斷水電

2019-08-31 13:27

復興商工學生把工程示意圖Q版畫 讓用路人別再氣呼呼

2019-08-31 07:51

好兄弟回去了！基隆老大公廟今晚關龕門

2019-08-30 22:50

影／宜蘭罹癌柚農開園首日就爆量 限額3百、千人排隊

2019-08-31 12:11

北捷優惠補助近600億元 研擬取消電子票證8折優惠

2019-08-31 11:29

影／台東老人會近2千歲太鼓隊 車站快閃表演贏掌聲

2019-08-31 12:15

高雄愛情摩天輪引來40廠商鍾意 市府年底公告招商

2019-08-30 23:29

台灣最古老街區 安平商圈推行動支付拚觀光

2019-08-30 19:31

嬰兒車、輪椅族、銀髮族森林暢行無阻 這個遊樂區做到了

2019-08-31 08:00

中油大林燃燒塔排放濃煙 今年第三次類似情形裁處60萬

2019-08-30 16:36

社子島說明會 支持、反對2陣營抗議

2019-08-31 11:11

新竹西濱鳳鼻隧道9月3日調整動線 拚春節前通車

2019-08-30 23:28

西苑高中棒球場老舊 總統送上3000萬大紅包

2019-08-30 21:04

基隆暖暖運動公園1600萬元改造 增兒童遊戲專區

2019-08-31 10:33

北捷電子票證8折優惠存廢 柯文哲：2問題待解決

2019-08-31 11:56

北投機廠太陽光電電廠啟用 發電量可供1152個家庭使用

2019-08-30 19:23

綠能專區19億泡湯 蘇治芬搶救

2019-08-30 23:56

淡江大橋工程超前 立委盼規劃周邊交通

2019-08-30 20:19

環狀線轉彎處高頻噪音 侯友宜二度視察：測到大家滿意

2019-08-30 17:57

高雄楠梓區某幼兒園疑似腸病毒群聚 未落實通報遭裁處

2019-08-30 18:03

新北智慧影音整合器又來不及裝 一天罰6.5萬元

2019-08-31 14:04

盧秀燕9月赴英荷考察 交流經濟、低碳城市

2019-08-30 19:25

萬大線植物園站 潛盾機開動了

2019-08-30 23:26

中秋節要點亮十三層遺址！首發團還可吃漁夫餐

2019-08-30 23:53

想騎自行車挑戰147公尺高低落差 就來台中大甲鐵砧山

2019-08-31 08:00

無法陪子女開學抱憾 台南暖警護童視如己出

2019-08-30 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top