打造花蓮林田山為林業文化廊道 林務局計畫4年投10億

2019-08-31 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣中區的林田山林業文化園區，曾是台灣伐木重鎮，林業蕭條後轉型觀光景區，每年吸引近30萬人次遊客造訪。林務局花蓮林管處擬投入10億元，分4年修復千餘公尺舊軌道及72棟老舊日式宿舍，林務局10月將提送計畫向行政院爭取經費。

花蓮林管處長楊瑞芬今天表示，若能順利爭取經費，後年開始可分4年施工，從交通、產業、經營等面向，打造美麗的林業文化廊道。

位於鳳林鎮、萬榮鄉交界處的林田山是台灣四大林場之一，自1918年開展伐木事業，全盛時期超過500戶，曾是一處山城小聚落，林務局從17年前開始著手修復園區的中山堂、林業生活館等建物，結合社區推動觀光，成為花蓮中區一顆觀光明珠。

立委蕭美琴曾邀總統蔡英文、行政院前院長賴清德等人造訪，讓中央了解林田山的珍貴價值。蕭昨再邀農委會主委陳吉仲到園區了解發展規畫，要求林務局加速進行，陳吉仲十分肯定計畫內容。

據花蓮林管處規畫，4期10億元計畫內容，最大亮點是修復園區內1234公尺長的舊軌道，並行駛電動遊園列車，還計畫投入7億5千萬元，修復舊有的冰店、食堂、原子炭工廠及日式宿舍群共72戶。

另也將發展聯外自行車路網系統、現有停車場外移以達到園區無車化，結合周遭產業作為銷售平台、吸引在地木創藝術家駐村，發展long stay林業聚落生活體驗。

楊瑞芬表示，林管處已將計畫提報林務局，將由局內彙整後，10月向行政院提報「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫（第一期）110至113年」，以林田山、東勢、嘉義、羅東、竹東5處林業文化園區及一處增加都會型林業文化資源為核心，打造林業文化廊道。