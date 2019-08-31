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宜蘭染時尚走秀　金棗葉瓜藤都是染材還可染出山水畫

2019-08-31 14:27聯合報 記者羅建旺╱即時報導

「花樣宜蘭染聯合成果展」今天在中興文化創意園區開展，展期到9月9日。

宜蘭縣政府文化局以「自然」、「土地」、「人」為主題，安排舞蹈與服裝走秀，為聯展揭開序幕，現場展作品中，包括去年（2018年）在法國展品，在駐法代表處「歐洲遺產日」最受矚目的大型染掛布，長720公分、寬900公分。

展區規畫宜蘭色彩、生態組曲、地景系列、培力作品、染色時尚等區，細緻繽紛的各式作品令人驚嘆，而宜蘭縣政府近年致力發展文創產業，並以中興文創園區為文創人才培力孵育基地，宜蘭縣長林姿妙力挺，今天身著天然染服飾走秀，她表示，文創產業是以創意解決生活所需出發、並添加生活質感孕育而成。

宜蘭縣政府並表示，天然染色人才培力推動５年，這項傳統工藝不僅有著人文手感，也呼應著全球關注的環保、環境、再生利用等議題，像８月初結合農業處舉辦染布活動，將素有綠色殺手的外來入侵種植物「小花蔓澤蘭」轉為天然染色的染材，而鬼針草、蟛蜞菊、廢棄的洋蔥皮、絲瓜藤、花生藤、哈蜜瓜藤等，其實都可作為染料，可見這是更加值得響應推動的文創工藝。

「花樣宜蘭染成果聯展」匯集百件服飾、包袋、家飾作品全是出自培力計畫學員之手，而由知名服裝設計師許艷玲指導的染色時尚即興創作，則是首次展出的全新作品，現場還有以宜蘭山水、田園間的水鳥等自然風景，染出了30塊主題結合而成「宜蘭生態組曲」染布。

同時，現場展示金棗葉、大葉欖仁、紅茶等染材交互譜出的各式色彩，每區都能開啟對自然植物運用的另一層認識。

相關活動訊息可上中興文創園區官網https://chccp.e-land.gov.tw/ 或粉絲頁查詢。

宜蘭縣長林姿妙身著天然染服飾走秀。圖／宜蘭縣文化局提供
宜蘭縣長林姿妙身著天然染服飾走秀。圖／宜蘭縣文化局提供
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花樣宜蘭染開展展區「擁抱大地主題區」。圖／宜蘭縣文化局提供
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花樣宜蘭染成果展展區。圖／宜蘭縣文化局提供
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花樣宜蘭染成果展開展，貴賓及學員大合照。圖／宜蘭縣文化局提供
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花樣宜蘭染今天開展，服裝走秀。圖／宜蘭縣文化局提供
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